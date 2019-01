Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara este intrerupta sambata seara pe Magistrala 800 Bucuresti - Constanta, intre statiile Obor si Pantelimon, in Capitala, firul de contact fiind rupt de crengi cazute, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, printr-un comunicat de presa, informeaza…

- Aproape 200 de oameni și peste 35 de utilaje acționeaza in sectorul 4 pentru indepartarea efectelor fenomenului meteo denumit „ploaie inghețata”Primaria Sectorului 4 a mobilizat, inca de la primele ore ale dimineții, toate efectivele disponibile pentru a reacționa cat mai rapid in cazul multitudinii…

- Primaria Sectorului 4 a mobilizat, inca de la primele ore ale dimineții, toate efectivele disponibile pentru a reacționa cat mai rapid in cazul multitudinii de sesizari privind fie copaci cazuți sau crengi desprinse din aceștia care blocheaza artere de circulație ca urmare a nivelului mare de gheața…

- In ultima ședința de Guvern din 2018, premierul Vasilica Viorica Dancila la demis pe prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, și, in același timp, a numit-o pe funcția de subprefect pe Nicoleta-Matilda Goleac....

- Termoelectrica a finalizat cu succes lucrarile de reparare a conductei termice deteriorate ce alimenteaza sectoul Rașcani cu energie termica.Acum toate blocurile locative aflate in deconectare sunt reconectate la serviciile de alimentare cu energie termica.

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Robert Negoita (primar Sector 3), si presedintele executiv AMR, Ilie Bolojan (primar Oradea), au atras atentia, vineri, asupra intentiei Guvernului de a stabili ca o cota de doar 43% din impozitul pe venit sa se repartizeze direct catre bugetele locale,…

- Focuri de arma au fost auzite vineri seara in sectorul Rascani al Capitalei. Un individ necunoscut a tras in directia a doua troleibuze, in zona circului. Dupa ce au audiat mai multi pasageri, anchetatorii au stabilit ca focurile de arma au fost trase dintr-un automobil.

- "Din pacate, acest proiect nu are legatura cu Primaria sectorului 6. E adevarat, reprezinta un proiect important pentru sectorul 6. Din ce stiu, la acest moment, se vor finaliza in perioada urmatoare, ma refer la o luna de zile, ceva de genul asta, lucrarile la ceea ce inseamna pasajul peste Ciurel.…