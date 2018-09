Stiri pe aceeasi tema

- Noile modele iPhone Xs si Xs Max, abia lansate de Apple in urma cu cateva zile, sunt disponibile si in Romania, cei care doresc sa cumpere un astfel de dispozitiv putand face precomenzi chiar de astazi.

- Apple a prezentat noile modele de smartphone-uri — iPhone XS, XR și XS Max — telefonul cel mai mare și mai scump lansat vreodata de compania din Cupertino. La mai puțin de 24 de ore de la lansare, magazinele online din toata lumea, inclusiv Romania, deja vand accesorii pentru noile telefoane: de la…

- Cum vezi live in Romania lansarea noilor telefoane iPhone 12 septembrie ora 20. Marele eveniment din aceasta seara poate fi urmarit prin stream video pe site-ul Apple. Mai mult, Apple va face un stream și pe Twitter

- In fiecare an, evenimentul de lansare a noilor modele de iPhone poate fi considerat unul dintre cele mai importante din calendarul tehnologic. La fel ca in anii trecuti, Apple va prezenta la jumatatea lunii septembrie noile iPhone-uri, insa un retailer IT&C din Romania nu a mai avut rabdare si s-a grabit…

- Compania americana Apple ar putea prezenta in luna septembrie noi modele de iPhone. Telefoanele vor avea prețuri și marimi ale ecranelor diferite. Pentru luna septembrie, Apple pregatește de lansarea a trei modele noi de iPhone X , ce vor avea ecrane de dimensiuni, feature-uri și prețuri diferite, conform …

- Apple nu a anuntat inca in mod oficial cand va dezvalui noile sale telefoane, insa in mod traditional acest lucru se intampla in luna septembrie. Potrivit Bloomberg, pe langa modelul cu un display de 6,5 inch, Apple va prezenta luna viitoare si un model cu un display de 5,8 inch, similar cu…

- Apple va lansa, luna viitoare, trei noi telefoane iPhone, inclusiv unul cu cel mai mare display prezentat vreodata de compania americana, care va avea diagonala de 6,5 inci, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Apple nu a anunţat încă în mod oficial când va dezvălui…

- Spre deosebire de anii trecuti, stirile din aceasta perioada despre noile lansari Apple, care au loc in septembrie, nu sunt chiar atat de dese. Compania din Cupertino, California, a reusit sa aina secret, cel putin pana acum, lineup-ul de terminale pe care le pregateste pentru acest an.