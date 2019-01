Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca in mai multe județe din țara au fost suspendate cursurile in școli din cauza epidemiei de gripa, Brașovul nu se confrunta docamdata cu aceasta problema. Potrivit prof. Ariana Bucur, inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, la Brasov nu este suspendata activitatea…

- Dupa ce școlile au fost inchise din cauza focarului de gripa cu care se confrunta Romania și din cauza numarului mare de persoane decedate, Ministerul Educației a facut un anunț de ultima ora.

- Spitalul Județean de Urgența Slatina a inregistrat primul deces din cauza gripei, in acest sezon, survenit in cazul unui pacient care avea și alte afecțiuni asociate. Decesul a survenit joi, 24 ianuarie 2019, in terapie Intensiva, la doar o zi ...

- Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor in toate școlile din țara in ziua de vineri. „In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala…

- "Conform raportarilor INSP, saptamâna 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamâna anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea…

- Elevii si prescolarii vor fi liberi și vineri, 25 ianuarie. Ministrul Educației Naționale a decis, miercuri- 23 ianuarie, printr-un ordin, suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. “In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant…

- Ministerul Educației a anunțat suspendarea cursurilor in școli din cauza gripei pe data de 25 ianuarie. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat un ordin prin care, in afara de suspendarea cursurilor, unitațile școlare sunt obligate sa ia masuri pentru parcurgerea integrala a programei.…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a transmis, luni, o informare catre scoli privind efectuarea zilnica a triajului epidemiologic, în urma cresterii numarului de cazuri de gripa, reprezentantii institutiei precizând ca, daca e necesar,