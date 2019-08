Luiza Radulescu Pintilie Sapata in piatra , dar si in amintirea multora ramane data de 27 iulie 2019, „din anul mantuirii 7527 de la zidirea lumii, luna lui Cuptor”, cand pe dealul din partea nordica a comunei Valea Calugareasca, in satul Schiau, a fost savarsita slujba de sfintire a locului pe care se va inalta o noua biserica, in locul celei vechi, ramasa mult timp in parasire si abandonata ruinei. Iar biserica aceasta, purtatoare a hramului „Sfantul Nicolae” e continuatoare, dupa cum se spune in vechi inscrisuri, a lacasului ridicat la 1845 pe dealul unde fusese un mic schit de calugari, reconstruita…