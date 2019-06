Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Bravicea se vor mentine in forma intr-o noua sala de forta inaugurata in sat. Aceasta este dotata cu aparate moderne si a fost deschisa cu suportul financiar oferit de organizatia "Corpul Pacii" din SUA, cel al Primariei si al oamenilor din localitate.

- Dragi colegi, stimati membri, stimati simpatizanti, Ne adresam tuturor celor ce sunt alaturi in aceste zile de Partidul Social Democrat. Partidul din care unii dintre domniile voastre au facut parte sau ai carui membri mai sunt inca traiesc in aceste zile momente de stupoare, de regrete, simtind o mare…

- O noua cale de acces la statia de metrou Tineretului a fost deschisa joi, dupa lucrari ce au costat aproximativ 18 milioane de lei cu TVA, investitia fiind finantata din fonduri europene nerambursabile. Aceasta are doua intrari/iesiri pietonale dotate cu scari fixe, escalatoare si lift.

- Chef de zile mari in satul Sireti din raionul Straseni. Satenii au sarbatorit ieri hramul localitatii. Traditional s-a cantat si s-au incins hore. Alaturi de sateni a fost si premierul Pavel Filip, care este originar din acelasi raion.

- Din cauza ploilor puternice din ultimele zile, digul lacului din satul Dereneu, raionul Calarași, a cedat, iar apa s-a revarsat intr-un rauleț din apropiere. Oamenii din satele vecine au profitat de aceasta situație și au venit la prins pește cu mana goala.

- Un complex sportiv de 850 de locuri a fost inaugurat, joi, in comuna constanteana Cumpana, valoarea investitiei fiind de peste 14 milioane de lei, informeaza News.ro.Citește și: Dupa ce a platit studii de fezabilitate pentru Autostrada Unirii, CNAIR plateste acum reactualizarea lor Potrivit…

- Din motive deja cunoscute și care nu țin de administrația locala, ci de cea centrala, s-a ajuns in situația discutarii bugetului local in aprilie și aprobarii sale la inceputul lunii mai, deci dupa trecerea primului trimestru al anului. Dintr-o obligație impusa de lege, administrația locala campineana…

- Proiectul de reamenajare a malului Crișului, incepand de sub geamurile Primariei și pana la Podul Centenarului a primit ordinul de incepere a lucrarilor și este in faza organizarii de șantier. „Se va incepe dinspre Podul Centenarului, cu asfaltarea promenadei in consola. Totodata, se va lucra…