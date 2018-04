Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la București a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomați ruși, se afirma într-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentanței diplomatice. "În legatura cu numeroasele întrebari…

- O delegație a Ambasadei Americane la București din care au facut parte reprezentanți ai Biroului Federal de Investigații (FBI), cei ai ai Securitații Diplomatice, Administrației de Combatere a Drogurilor, dar și cei ai Serviciului Secret din SUA s-a intalnit cu șeful Poliției Romane, chestorul Catalin…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimb (SEC) din SUA a decis ca grupul israelian Elbit Imaging a platit in mod ilegal milioane de dolari catre consultanti si agenti de vanzari pentru proiectul imobiliar privind transformarea Casei Radio din Bucuresti intr-un centru comercial. Potrivit…

- Nicu Ceușescu, cel supranumit Prințișorul, s-a iubit cu soprana Daniela Vladescu, insa relația lor n-a fost deloc una pe roze așa cum multa lume a crezut. Fiul cel mic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, Nicu, supranumit “Printisorul”, s-a nascut la 1 septembrie 1951 si a murit de ciroza intr-un…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Obiectivul jafului preconizat inseamna in cifre nu mai puțin de 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Este vorba de intreg perimetrul denumit Neptun Deep de pe platforma continentala a Marii Negre. O uriașa bogație naturala. Conform Constituției, resursele sunt…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplinaldquo; in DNA si in conducerea sa, informeaza Agerpres.Facem multe lucruri in cadrul…

- Incepe primavara cu noul numar VIVA! de martie. Ți-am pregatit o coperta super HOT cu Monica Barladeanu, care a lasat deoparte visul hollywoodian și viața plina de glamour, pe care o traiește la Los Angeles, pentru… a se redescoperi pe sine și a-și testa valorile intr-un cadru extrem de incomod. Prin…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, și soția sa, Alina - Maria Binder, se vor casatori religios in luna septembrie, in Romania, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, in Anglia. Intr-un interviu acordat revistei franceze Point de Vue, cei doi au dezvaluit ca nu au o relație…

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare continua seria dezvaluirilor socante. Invitat la o emisiune la Antena 3, acesta a povestit in direct cum a fost abordat de catre un inalt oficial al Ambasadei SUA la Bucuresti pentru a i se propune sa accepte un viceprimar UDMR. Edilul a povestit ca…

- Rândul trecut, ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader a facut o informare publica devastatoare la adresa doamnei Laura Codruța Kovesi. Și, firește, toata lumea a așteptat cu sufletul la gura concluzia. Singura concluzie care putea reieși din premizele expuse de acesta. Spre stupoarea generala,…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca nu a abordat deloc subiectul justitiei in cadru intrevederii pe care a avut-o cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Mai mult, Dragnea a subliniat ca nu ar fi fost de acord sa stea de vorba pe aceasta tema, chiar daca demnitarul american ar…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- In cursul zilei de luni, 19 februarie, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, deputat PNL de Suceava, Ioan Balan, a avut o intalnire cu Excelența Sa Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la București, și cu Paul Rohovei, consilier in cadrul Ambasadei. Discuțiile…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi seara, ca in intrevederea pe care a avut-o luni cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a fost "o abordare foarte scurta despre justitie", insa diplomatul american nu a facut niciun repros sau referire la modificarea legilor justitiei. Intrebata…

- Ii place cititul, muzica, inghețata, sa rida – uneori cu alții, dar de multe ori singur. Pare a fi un tipic estonian si chiar arata ca unul dintre ei, insa nu este. Numele lui este Brian Timm Brock și el este un diplomat care activeaza in cadrul ambasadei SUA din Estonia. Cind Brian a implinit recent…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Premierul Viorica Dancila a discutat luni, la sediul Guvernului, timp de aproximativ o ora cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Planurile noului Executiv și problema eliminarii vizelor pentru cetațenii romani care calatoresc peste Ocean s-au numarat printre temele abordate. Cei doi oficiali…

- In cadrul intalnirii de luni cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, prim-ministrul Viorica Dancila și-a exprimat ingrijorarea privind caderea de saptamana trecuta a indicelui Dow Jones (implicit a bursei) și, totodata, speranța ca aceasta situație nu va continua intrucat ar genera potențiale efecte…

- Subiectul justitiei a fost discutat la întâlnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES.

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa…

- Prim-ministrul Guvernului României, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, în vizita de prezentare.

- Premierul Viorica Dancila a avut , luni dimineata, la Palatul Victoria, prima intalnire oficiala cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, si a declarat ca a fost o intrevedere buna in care a incercat sa prezinte o abordare care sa sustina Romania.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…

- Premierul Viorica Dancila îl primeste luni, 12 februarie, la ora 10:00, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- “Raftul American”, o colectie de 250 de volume donate de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a fost inaugurat marti, 30 ianuarie, la Sectia Tineri si adulti a Bibliotecii Judetene “Ionita Scipione Badescu” Salaj, in prezenta inaltului oficial american si a reprezentantilor…

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher.

- Potrivit unor surse, peste 20 de masini au plecat la protestele de la Bucuresti, dupa ce s-a manifestat si in Piata Daciei (150 - 160 de persoane). Printre manifestanti se vede si un consilier local...il remarcati?

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher. Presedintele Federatiei Comunitatilor…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Mai multe curse au fost anulate, iar altele au intarzieri din cauza condițiilor meteo. Cateva avioane care trebuiau sa decoleze la ora 7 dimineața de pe aeroportul Otopeni sunt inca pe pista. Spre exemplu, noteaza antena3.ro , cursa Tarom spre Chișinau trebuia sa plece la ora 7:50, insa va pleca la…