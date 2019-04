Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat speranta, sambata, ca Iranul sa poata continua sa-si exporte petrolul, in pofida eforturilor Statelor Unite de a-l impiedica, prin restabilirea sanctiunilor impuse Teheranului de catre Washington in dosarul nuclear, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Rusia utilizeaza intens tehnologii de perturbare a sistemului de navigatie prin satelit GPS în peninsula ucraineana anexata Crimeea si în Marea Neagra, potrivit unui raport al organizatiei neguvernamentale americane C4ADS, citat de Ukrainska Pravda și Agerpres.În general, potrivit…

- Abonații digitali au inceput sa reprezinte pentru publicațiile online o sursa de venit considerabila. Pe viitor, suma pe care cititorii o platesc pentru informație poate sa depașeasca veniturile din publicitate. Piața locala a avut un impact mare asupra acestei schimbari in mass-media, arata o cercetare…

- Televiziunea de stat din Rusia a difuzat imagini cu obiective militare americane care ar putea fi vizate de Moscova in cazul unui atac nuclear. In plus, televiziunea a anuntat ca racheta supersonica dezvoltata acum de Rusia ar putea lovi aceste tinte in mai putin de 5 minute. Printre obiectivele…

- Directorul general de la OMV, Rainer Seele a declarat miercuri, pentru CNBC, ca grupul austriac este bine pregatit pentru anul 2019 dupa rezultatele record din 2018. Conform datelor comunicate anterior de OMV, in 2018, profitul net atribuibil actionarilor s-a dublat pana la 1,438 miliarde…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…