In Rusia continua atacurile impotriva tradarii din partea elitei bulgare

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 -18 martie *** Ministrii Apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni incepand de luni, timp de trei zile, la Palatul Parlamentului. Potrivit MApN, la reuniune vor participa ministrii Apararii din Bulgaria, Republica…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Ministrii apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni, saptamana viitoare, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, la reuniune vor participa ministrii…

- Locuitorii orasului Plovdiv au organizat, luni, un nou miting de protest in apararea medicului bulgar Ivan Dimitrov, retinut de politie sub acuzatia de omor cu intentie directa a unui hot, care a patruns in locuinta acestuia, potrivit Dnes.bg si Rador. Demonstrantii sustin ca medicul l-a impuscat pe…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- Astfel, cei care au luat cuvantul au fost Doru Stefanescu - vicepresedinte al Societatii de Matematica din Sud-Estul Europei si al Societatii de Stiinte Matematice din Romania, Antonela Toma - director al Departamentului pentru Finantarea Invatamantului Superior de la Ministerul Educatiei, Sava Grozdev…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum, citat de Rador. „Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Autoritatile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu cu privire la faptul ca incepand cu data de 01.02.2018, pe teritoriul Bulgariei, formalitatile de frontiera se vor desfasura in noul terminal al Punctului de Trecere al Frontierei Ruse-Giurgiu, zona…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Autoritatile bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru achizitionarea de vehicule de lux. "Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de ancheta cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat in raportul Departamentului de Afaceri Economice și Sociale "Perspectivele Populației Mondiale" care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050, scrie publicatia rusa Isvestia, citata de Rador....

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Bulgaria și-a inceput, astazi, oficial, mandatul de 6 luni al președinției rotative a Uniunii Europene. Colegiul comisarilor europeni a avut discuții cu miniștrii bulgari, iar președintele comisiei, Jean Claude-Juncker s-a intalnit cu președintele și cu premierul Bulgariei.

- Adunarea Nationala bulgara (parlamentul tarii) a votat vineri, pentru a doua oara, legea privind combaterea coruptiei si confiscarea averilor dobandite ilegal, dupa ce presedintele Rumen Radev respinsese prin veto acest text, transmit BTA si Novinite. Legea anticoruptie, ceruta de mai…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost împuscat mortal luni în plina zi în fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters. Asasinatul a avut loc la doar câteva…

- La mai bine de 10 ani de la aderarea la UE, Rusia controleaza intr-un mod direct un sfert din economia bulgara. O alta tara o reprezinta faptul ca din cele 28 de tari membre, numai in Bulgaria 4% din fermierii denumiti agro-oligarhi, lucreaza 85% din suprafetele agricole. Aceasta dependenta costa scump…

- Locuitorii a trei judete din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare a populatiei in vederea obtinerii autonomiei sau a unirii cu Romania, nemultumiti de coruptia din tara lor, potrivit...

- Departamentul de Stat al SUA a informat oficial ca a taiat ajutoarele acordate Pakistanului. Acestea vor putea fi acordate in continuare numai daca Islamabadul va lua masurile necesare pentru anihilarea talibanilor afgani si a retelei Haqqani. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat…

- Subiectul privitor la ridicarea sanctiunilor impotriva Rusiei nu se va pune in timpul Presedintiei bulgare a Uniunii Europene, pentru ca deja s-a decis ca acestea sa fie prelungite pana la sfarsitul lunii iulie 2018, a declarat, pentru postul public de televiziune de la Sofia (BNT), ministrul bulgar…

- Tranzitia in Bulgaria inca nu s-a incheiat, pentru ca societatea este inca divizata din cauza inventarului socialismului. 10.800 de fosti colaboratori ai Securitatii Statului lucreaza si azi in institutiile bulgare, a declarat fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev, potrivit Rador care citeaza…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, în apropierea frontierei de stat, trei cetațeni chinezi, care au încercat sa intre ilegal în România din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde. Persoanele în cauza au fost predate autoritaților…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Schimbari bruste ale conditiilor meteorologice, temperaturi si fenomene extreme, cozi la frontiera, migranti ascunsi depistati de politisti, mari evazionisti prinsi, dar si detinuti eliberati din greseala din penitenciar sunt cateva din evenimentele care au marcat anul 2017 in judetul Giurgiu. *** Anul…

- Comisia Europeana a comunicat miercuri ca in ultimele luni legaturile cu Washington sunt tot mai frecvent legat de problema reciprocitatii vizelor, insa a insistat pentru progrese imediate. Statele Unite continua sa solicite vize pentru cetatenii din Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania, potrivit…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

