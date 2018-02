Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie, potrivit Agerpres.

- Gest impresionant al lui Kate Winslet si Leonardo Di Caprio pentru o mama bolnava de cancer. Cei doi actori au strâns bani pentru a plati un tratament experimental pentru tânara britanica. Dupa ce s-a vindecat, femeia a spus întreaga poveste.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie. Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format…

- Cazul baietelului din Bihor pentru care nu s-a gasit un loc intr-un centru de ingrijiri paliative ne arata inca o data minusurile din sistemul sanitar romanesc. In tara noastra se moare cu zile.

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru…

- Baietelul de 3 ani, din Vaslui, ranit luni seara intr-un incendiu, este in stare terminala si are arsuri pe 95% din suprafata corpului, medicii fiind rezervati in privinta sanselor de supravietuire, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Gr. Alexandrescu, Raluca Alexandru.

- CAZURI IN OGLINDA…In Romania, autoritatile se dovedesc ipocrite, in raport cu violatorii de copii! Iata, de pilda, cazul “Eugen Stan” versus cazul “Corneliu Onila”. Dincolo de toate deosebirile, numitorul comun este limpede: un individ aflat intr-o pozitie publica violeaza copiii, folosindu-se de functie…

- Insolvențele au crescut cu 9% in Romania. Clujul, in topul firmelor nou-inființate Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73% fața de perioada similara a anului precedent, la 9.102 unitati, potrivit Oficiului National…

- In perioada 23 – 24 ianuarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au continuat acțiunile in proximitatea piețelor oradene, pentru prevenirea și combaterea actelor ilicite de comerț și pentru menținerea climatului de ordine și liniște publica in randul…

- Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina, judetul Prahova, va demara din luna februarie un proiect de speical prin care pacientii vor fi tratati prin muzicoterapie in cadrul unui program dezvoltat de medicul Adrian Eugen Capsuna, doctor in psihiatrie.

- "Masina in stare perfecata a sa fie in Md in zece zile". Aceasta este descrierea succinta si in acelasi timp suspecta a unui anunt de vanzare a unui automobil, care a aparut recent pe un portal specializat din Moldova. Este oferta pe masura asteptarilor? Aflati in cele ce urmeaza!

- Doua persoane aflate la un pas de înec au fost salvate de o drona în Australia. Salvamarii au observat ca tinerii erau în pericol, astfel ca au trimis repede o drona în zona respectiva, Din dispozitivul de zbor a cazut o pluta de salvare de care tinerii s-au ținut…

- Responsabilitatea iluminarii unui sens giratoriu de pe un tronso de drum european foarte circulat este plimbata intre autoritati si compania Enel. In urma unui articol publicat de „Adevarul” pe aceasta tema, Enel a transmis un punct de vedere in care arata ca nu a primit nicio solicitare de racordare…

- Salvamontiștii prahoveni au reluat, marți, pentru a patra zi consecutiv, acțiunea de cautare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi. Ei sunt ajutați de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar și de alpiniști, prieteni au tanarului disparut. Trei zile de cautari prin stratul…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Joi, 4 ianuarie, un chirias al Centrului pentru Persoane Varstnice Bistrita - Costesti, din judetul Valcea, a fost muscat de un caine. Norocul batranului de 79 de ani au fost doi copii de la Centrul de Ingrijire si Asistenta, care se afla in aceeasi curte. Acestia au reusit sa-l salveze din coltii cainelui…

- Prin lansarea primelor camere termice din seria P, Axis Communications aduce avantajul imaginilor obtinute termic unui numar mai mare de clienti, acoperind mai multe medii de activitate decat pana acum. Rentabile din punctul de vedere al costurilor, camerele adauga capabilitati de imagistica termica…

- Doi barbati, de 49 si 52 de ani, s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta alcoolului dupa ce au baut bine si s-au urcat la volan. Acestia aveau alcoolemii de 0,80 mg/l, respectiv 0,92 mg/l.

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iasi si a sotiei sale, gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca acestia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In Romania, unul din zece copii se naste prematur si are nevoie de asistenta medicala adecvata inca din primul minut de viata, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel incat sa faca fata mediului extern, arata Organizatia Salvati Copiii..Sursa citata precizeaza ca, potrivit raportului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- – medicii care vor participa la cursurile organizate in cadrul proiectului vor fi instruiti sa acorde asistenta medicala pe baza unor dispozitive de ultima generatie, care monitorizeaza permanent glicemia copilului Proiectul „Formarea specialistilor medicali in vederea imbunatatirii asistentei medicale…

- In ianuarie 2014, muncitorii de la Societatea de Termoficare interveneau pentru a remedia o avarie la una din magistralele din oras. Atunci, Grigore Sidor, un maistru de 51 de ani, a cazut intr-o groapa adanca de 2,8 metri, plina cu apa fierbinte de 80 grade Celsius. A fost transportat la…

- O imagine extrem de dura despre romani este zugravita de o romanca care stie ce este munca dar si respectul vis-a-vis de amgajatii sai. Maria Mikhail este stabilita in Austria de 18 ani. Casatorita, mama a trei copii, conduce impreuna cu soțul sau un restaurant de mare succes, italian-austriac, la Viena.…

- „Dosarul de ingrijiri este, practic, echivalentul foii de observatie clinica generala de la medici, care va permite asistentilor medicali si moaselor sa consemneze toate interventiile de nursing facute in cazul fiecarui pacient. Acesta va cuprinde planul de ingrijire generalizat si descrierea celor…

- "Am votat modificarea Legii organizarii judiciare si legea care reglementeaza functionarea CSM, pentru ca acestea intaresc lupta impotriva coruptiei si statul de drept. In Romania, prin invocarea legilor sigurantei nationale, oricine, oricand poate fi interceptat", precizeaza UDMR intr-un comunicat.…

- In Romania, numarul pacienților diagnosticati cu afecțiuni tiroidiene aproape s-a triplat in ultimii sase ani si continua sa creasca. Medicii endocrinologi atrag insa atentia ca afect...

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in București și in marile orașe din țara, impotriva pirateriei și evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederației…

- "Un raport prezinta principalele șapte tipologii de parinți din Romania care sunt violenți cu copiii lor. Mi se pare o chestiune deosebit de importanta. Printre motivele cel mai des invocate de parinți cand iși bat copiii sunt: pentru binele lor, copilul a greșit sau credința religioasa. Studiul…

- Copilul a fugit plangand acasa, iar parintii s-au dus glont la politie, noteaza observator.tv. Un echipaj de poliție din cadrul Biroului de Ordine Publica al Poliției Oradea si de la Biroul de investigații criminale al Poliției Stațiune Baile Felix a pornit in cautarea hotului care a fost…

- Un imobil din Germania, langa Dortmund, in care erau zeci de romani, a fost incendiat. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Alaturi de romani, in cladire se aflau și cetațeni moldoveni. Cazul nu este unul singular. In septembrie 2017, doi romani au fost victimele unui incendiu ce a…

- O cladire dintr-o localitate aflata langa Dortmund, in care locuiau zeci de romani, a fost incendiata intenționat. Șapte dintre persoanele care locuiau in imobil sunt in stare grava, relateaza presa germana. Cazul șocant a avut loc in localitatea Bergkamen, aflata la 20 de kilometri distanța de Dortmund.…

- De ce judecatorii romani au uitat sa fie oameni, iar atunci cand au in fața lor, un om bolnav de cancer, in stare terminala, și cu toate astea decid ca aceștia sa moara in inchisoare. Curtea Europeana a a Drepturilor Omulului a decis in cursul zilei de azi, ca pastrarea unui deținut bolnav de cancer…

- Documente de interes public, transmise de catre lucratori ai ABA Olt, sunt blocate la nivel de ANAR, dar și de minister, susțin cei ce fac anumite demersuri pentru a gasi antidotul care sa dea rezultate atunci cand este administrat celui care a fost diagnosticat cu boala cancer in stadiu cel mai avansat,…

- Dacia a dezvaluit, joi, preturile pentru Romania ale noului model Duster. Potrivit reprezentantilor producatorului auto de la Mioveni, cea de-a doua generatie a SUV-ului romanesc va fi comercializata in tara noastra la preturi cuprinse intre 12.350 si 18.750 de euro. Informatiile…

- Potrivit informațiilor furnizate in premiera, cu ocazia unui drive-test organizat in Grecia pentru jurnaliștii romani, noul Duster va fi comercializat in trei versiuni de echipare: Esențial, Comfort și Prestige, potrivit Agerpres. Prețul pentru versiunea Esențial pornește de la 12.350 de euro,…

- Noul model Dacia Duster va fi comercializat in Romania la preturi cuprinse intre 12.350 si 18.750 de euro. Dacia Duster va fi comercializata in trei versiuni de echipare: Esential, Comfort si Prestige. Pretul pentru versiunea Esential porneste de la 12.350 de euro, cu TVA si creste in functie…

- In Romania, societațile comerciale pot sponsoriza susținerea ingrijirii paleative gratuite. Acest lucru se face prin direcționarea unui procent de pana la 20% din impozitul datorat statului catre proiecte umanitare. Cu toate acestea, doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viața au acces…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Ploiesti si-a pierdut viata in urma unui accident rutier produs duminica seara, pe trecerea pentru pietoni din Bariera Bucuresti, zona magazinului Orient. Barbatul se angajase in traversare cand a fost acrosat de un autoturism ce se deplasa pe sensul spre Bucuresti.…

- Așa cum v-a obisnuit in ultimii ani Dwyn Shop da startul reducerilor de Black Friday unde vom gasi peste 5000 de articole precum televizoare , electrocasnice , multimedia, produse de ingrijire personala, jucarii și carți interactive pentru copii de la Editura Usborne etc. Vizitați magazinul online Dwyn…

- Pe parcursul emisiunii “Acces direct” a fost prezentat un caz incredibil, cu o femeie trecuta de prima tinerete care si-a spus povestea cutremuratoare. Aceasta a sustinut ca sotul o chinuie de mai multi ani si ca traieste un calvar. A

- Un ofiter de armata, martor la mai multe manevre militare care au avut loc in sudul Romaniei, spune ca rachetele detonate la Jegalia ar contine uraniu scazut, un element radioactiv, informeaza Romania TV.Localnicii se plang ca recoltele le sunt afectate de poluarea excesiva , ba chiar sustin ca au aparut…

- Miercuri, 15 noiembrie, a inceput Postul Craciunului, potrivit Calendarului Ortodox. Incepand cu prima zi a postului, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou. Postul Craciunului dureaza 40 de zile și se incheie pe data de 24 decembrie.

- Doi tineri, un baiat si o fata, au fost jefuiți in noaptea de duminica spre luni, in pasajul din zona Bulevardului Victoriei, unde au fost deposedate de telefoanele mobile de catre doua femei. Barbatul a incercat sa recupereze unul dintre telefoane, dar a fost lovit in fata de una dintre inculpate,…

- Asistenții medicali care îngrijesc bolnavi în faza terminala au dezvaluit ultimele cuvinte ale pacienților înainte de a muri. Asistentele de la o clinica din Staffordshire, Marea Britanie, spun ca unii doresc sa-și vada animalul de companie, alții solicita pur și simplu o…

- Proiectul UDMR, care prevede ca cei condamnați scapa de 30 de zile de inchisoare pentru fiecare carte a fost adoptat tacit de Senat, luni și merge la Camera Deputaților, for decizional. Potrivit inițiativei legislative , scapa de inchisoare toți cei care au executat cel puțin jumatate din pedeapsa pana…

- Liderul organizației de tineret al Partidului Democrat din Gagauzia, Vitalie Melichian, ar fi fost reținut de poliție pentru ca a condus in stare de ebrietate. Potrivit gagauzinfo.md, tanarul a fost oprit sambata spre duminica noaptea fiind la volanul unei mașini Daca Logan, cu numarul de inmatriculatre…