- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a intrebat, sambata, pe participantii la Congresul extraordinar al partidului, daca mai vor sa fie președintele lor. Intrebarea sa a fost primita cu aplauze, la Sala Palatului. “Atunci, asa va fi. Si sa nu va indoiti niciodata!”, le-a raspuns Dragnea celor din sala.…

- Oprișan, despre protestatarii veniți la Congresul PSD: ”Ne facem de ras in lume” . In momentul in care a sosit la Congresul PSD, șeful Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a declarat ca ”ne facem de ras in lume” din cauza protestatarilor anti-PSD, prezenți și ei in fața Salii Palatului din…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau a votat in unanimitate susținerea lui Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat și a lui Marian Neacșu pentru funcția de Președinte Executiv. Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau desfașurata…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- ​Plenul reunit al Parlamentului a votat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un "conflict inghetat" vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului, citate…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, va prelua portofoliul afacerilor externe in viitorul guvern de la Berlin, potrivit acordului convenit de conservatori si social-democrati cu privire la distribuirea portofoliilor in noul executiv, a anuntat miercuri cotidianul german Bild, citat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, susține ca salariile a 97% dintre bugetari au crescut, in timp ce 3% dintre ei au parte de „mici” scaderi salariale.Liviu Dragnea a spus ca inca nu si-a verificat cardul pentru a putea spune cu cat i-a crescut salariul in luna ianuarie.…

- Al treilea guvern PSD-ALDE isi testeaza sustinerea in Parlament Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, duminica, sa comenteze pe marginea greselilor gramaticale ale ministrului propus pentru Educatie, Valentin Popa, precizand ca, pentru el, este foarte importanta sustinerea celor 45 de rectori.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, le-a cerut membrilor formatiunii sale politice sa sustina, la congresul din 21 ianuarie, negocierile cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, avertizand ca in caz contrar exista riscul organizarii unor alegeri anticipate care ar putea afecta…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Romania a ramas fara premier dupa ce aseara acesta și-a dat demisia. S-a intamplat dupa ce Partidul Social Democrat i-a retras susținerea politica. INtr-o conferința de presa susținuta aseara de liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat ca regreta ca l-a propus in funcție, iar motivele pentru care i s-a…

- "Se pare ca eu am mana foarte proasta" Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca el nu va mai face propunerea pentru premier în cadrul sedintei Comitetului Executiv National al partidului, care va avea loc marti, nominalizarea urmând sa rezulte din dezbateri. "Se pare…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio…

- Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anunțând în consecința ca își va depune mandatul, au declarat surse politice. UPDATE 21:38 Daea: S-a votat, da. Este hotarârea structurii de partid Ministrul…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Fortele europene se intalnesc cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Yarif, in Bruxelles, pentru a-si reafirma sustinerea fata de acordul nuclear iranian, insa este posibila si o solicitare catre Iran pentru suplimentarea acordului cu scopul de a acoperi si

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, se alatura echipei EY Romania, in calitate de Senior Advisor, a a nunțat cpompania de consultanța. Mișu Negrițoiu va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Printre ministrii demisi…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat pe pagina sa de Facebook convocarea, in urmatoarele zile, a Comitetului Executiv National al PSD, in cadrul caruia se va stabili persoana care o va inlocui pe Doina Pana la ministerul Apelor si Padurilor. Dragnea i a multumit Doinei Pana pentru activitatea depusa…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. „Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis romanilor, de Anul Nou, un mesaj care ridica unele semne de intrebare. Liderul PSD sustine ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. Citeste si: ALERTA - 135 de turisti, BLOCATI pe munte! Jandarmii…

- Protestatarii si politicienii din Romania, "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia", se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie si pentru decizia presedintelui Iohannis privind legile Justitiei, noteaza New York Times. Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate…

- Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor din judet, presedintele ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca partidul sau ramane in continuare partener al PSD, dar ca alegerile din 2020 sau poate chiar si cele europarlamentare ii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara într-un interviu la Antena 3 ca „PSD a câștigat alegerile, nu și puterea”. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile și practic…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- "Palatul Elisabeta este proprietatea statului roman si prin proiectul pe care l-am depus nu se schimba statutul juridic al Palatului Elisabeta. Pana la moartea regelui a fost dat in folosinta familiei regale si propunerea pe care am facut-o este sa ramana in continuare in folosinta, nu in proprietate.…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Suedia va majora varsta minima de pensionare de la 61 la 64 de ani pana in 2026, o decizie luata dupa cresterea semnificativa a duratei medii de viata, au anuntat joi principalele partide politice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Actualul sistem de pensii a fost conceput in urma cu…

- „In momentul de fata, noi consideram ca nu incalcam nici o lege, dar in acelasi timp nu respectam o lege, pentru ca nu exista si propunem modele din alte tari. (…) Aici vorbim de servicii noi. In Romania, Uber a aparut de trei ani, in lume exista de noua ani de zile. Vorbim de servicii noi care au…

- "Pe 25 octombrie 2011, Majestatea Sa a sustinut de la tribuna Parlamentului un discurs, dupa mai bine de 60 de ani de cand o facuse ultima oara, inaintea instalarii la putere a regimului comunist. Din perspectiva de azi, acest discurs poate fi considerat testamentul politic al Regelui Mihai 1. Majestatea…