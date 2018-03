Stiri pe aceeasi tema

- Merck Group, unul dintre cei mai importanti producatori de tratamente pentru fertilitate si boli endocrinologice, a investit in anul 2017, la nivel mondial, 2,1 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare. Compania estimeaza o crestere de 8% a cifrei de afaceri pentru finalul anului 2018, iar la…

- Solidium, organismul care gestioneaza investitiile statului finlandez, a anuntat marti ca a preluat o participatie de 3,3% la producatorul finlandez de echipamente de retele de telecomunicatii Nokia, in ideea de a consolida caracterul finlandez al acestei companii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Tatal copilului ucis de gazele emanate de o sonda OMV este nemulțumit de daunele primite și spune ca va face recurs la decizia data de instanța marți. Compania OMV Petrom trebuie sa plateasca 135.000 de euro familiei unui baiețel care a murit, la doar noua ani, dupa ce a intrat in perimetrul unei sonde…

- Primarul comunei Doclin, Danut Oana, se va afla marti, 6 martie, la Bucuresti, pentru a semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in vederea modernizarii a 7,2 km de strazi. „Avem prevazuti in acest proiect trei kilometri pentru Doclin si…

- Despre Liviu Dragnea, The Economist mentioneaza ca nu a putut ocupa o functie in stat din cauza unei condamnari, ca numeste prim-ministri „stersi”, cel de-al cincilea, Viorica Dancila, fiind prezentat drept „un membru obscur al Parlamentului European”. Un alt exemplu este cel al premierului ceh Andrej…

- Compania Naționala de Investiții a dat noi informații privind cele patru arene din București care trebuie modernizate pentru EURO 2020. Potrivit CNI s-a predat documentația preliminara prin care se propune construirea stadionului pe locul actualului velodrom. E vorba despre o suprafața de 4,2 hectare,…

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu. Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea acestora…

- Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul Buzau – limita cu județul Ialomița. Reamintim ca decizia inchiderii Drumului Național 2, spre București, a fost luata miercuri dimineața din cauza viscolului și a vizibilitații scazute. Raman inchise DN2C, spre Slobozia, și DN22, RM.…

- Totuși, in ultimul trimestru, compania a avut un profit de peste 1 milion de euro. RomReal deține terenuri in Constanța și București, cu o suprafața totala de 120 de hectare. In ultimele 12 luni, compania a agreat vanzarea a 5 terenuri. Una dintre tranzacții, finalizata anul trecut, a vizat un teren…

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Cu aceasta „performanta“, Romania a ajuns la coada clasamentului in ceea ce priveste numarul de turbine montate. De exemplu, anul trecut in Germania s-au montat aproape 1.800 de turbine, iar in Marea Britanie 1.067 de „mori de vant.“ Capacitatea turbinelor montate anul trecut pe plan local este destul…

- Blue Air va avea curse spre Palma de Mallorca. Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua spre una dintre cele mai dorite destinații de vara pentru romani. De pe 16 iunie, pasagerii vor putea decola spre Palma de Mallorca de pe Aeroportul Internațional Otopeni. Zborurile se vor desfașura…

- Compania imobiliara Re/Max va avea, incepand din martie, o noua franciza in Bucuresti, Re/Max Home Connection, reteaua ajungand astfel la 25 de birouri in toata tara. Totodata, de la inceputul anului au mai fost deschise doua birouri, unul in Satu-Mare si un altul in Capitala. Re/Max Smart,…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- Va reamintim, locul viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputat multa vreme intre primarie și consiliul județean. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- One United Properties investeste 100 de milioane de euro in fosta platforma Automatica, situata la intersectia Bulevardului Mircea Eliade cu Calea Floreasca, aflata momentan in paragina. Compania va dezvolta in aceasta locatie un proiect multifunctional, compus dintr-un proiect rezidential - One…

- Cea mai noua montare a regizorului Tudor Lucanu la Teatrul Excelsior din Bucuresti a readus in atentia publicului celebrul text al lui William Golding, „Imparatul Mustelor”, o parabola despre bine si rau, despre eterna lupta dintre inocenta si pervertire umana. Destul de rar pusa in scena, piesa este…

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Cladirile de birouri finalizate anul trecut in Bucuresti sunt aproape integral ocupate, cu 90% din spatii deja inchiriate, in acelasi timp fiind create 10.000 de noi locuri de munca, potrivit unui raport CBRE. „Numarul cerintelor noi este in crestere; daca in 2016 si 2017 s-au creat in medie…

- Compania CFR este la un pas sa renunțe la o serie de curse de calatori, in mare parte fiind vorba despre cele nerentabile, așa cum susțin oficialii companiei. Pe langa trenuri importante care circula in vestul, nordul, estul și sudul țarii, sunt in calcule și curse deosebit de importante pentru salajeni,…

- Octav Ginghina este medic primar chirurgie generala la Spitalul Clinic "Sf. Ioan" si sef de lucrari la UMF “Carol Davila” Bucuresti, avand o supraspecializare in chirurgia oncologica si endocrina in cadrul Spitalui Universitar din Anvers, Belgia. El afirma ca in stadiile incipiente putine…

- FOTO DOCUMENT Fondatorul IKEA, in vizita la Cluj Producatorul clujean de mobilier Ecolor a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine de la o vizita la Cluj a intemeietorului holdingului IKEA, Ingvar Kamprad, recent trecut in neființa. În fotografie, creatorul IKEA, cunoscut pentru…

- Grupul Electrica a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei, se arata intr-un comunicat…

- Vivo Food Bar, un business local dezvoltat de patru antreprenori romani, deschide cel de-al treilea restaurant specializat in burgeri al retelei, in complexul de birouri AFI Park, dupa cel deschis in 2014 la Iasi si cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu trei ani, in zona Calea Floreasca. …

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Ca sa se incadreze in Prima Casa, dezvoltatorii vand locuinte mai mici decat e prevazut in lege Sub presiunea incadrarii in programul Prima casa, exista dezvoltatori imobiliari care vand apartamente de doua camere cu suprafata utila de 45 mp, cand minimul legal este de 52 mp, sau de trei camere cu 54…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, incepand de la librarii pana la companii de taxe, schimband in totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un serviciu de sharing in sectorul…

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi. La o suprafata de 230 kilometri patrati, Mega Image are in medie doua…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Revetas Capital, fondul de investitii fondat si administrat de Eric Assimakopoulos, un bro­ker imobiliar de nationa­li­tate americana, care a achizitionat in 2014 parcul comercial Vitantis Shopping Center de langa targul de masini Vitan, tranzactia fiind evaluata la acea vreme la circa 26 mil. euro,…

- Citeste si: Compania de consultanta Colliers a fost mandatata de NEPI Rockcastle pentru a vinde portofoliul de birouri Dezvoltatorul imobiliar AFI imprumuta 22 mil. euro de la Bank Leumi pentru construirea primelor birouri din AFI Tech Park Ilinca Paun, Colliers: Spatiile de co-working, care sunt birouri…

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- Dinamo, locul 7, are nevoie de un parcurs fara greseala in 2018 pentru a prinde playoff-ul, iar antrenorul Vasile Miriuta are nevoie de intariri pentru a intra in primele sase formatii. Primul jucator care spune tare si raspicat ca vrea sa evolueze pentru "Caini" este Octavian Ronaldo Deaconu, mijlocas…

- Gigantul Microsoft a lansat o licitatie pentru a-si consolida birourile din Bucuresti intr-un nou sediu, potrivit datelor din piata, iar miza o reprezinta 20.000 mp spatiu modern de office, pentru care vor plati cel putin 3 mil. euro anual. Potrivit surselor citate, Microsoft doreste un…

- Ajuns la 37 de ani, Cristi Chivu si-a adus aminte de un moment care-i putea schimba destinul de fotbalist. Se intampla in urma cu doua decenii, in 1998, cand fostul capitan al echipei nationale avea doar 18 ani, juca la CSM Resita si era vazut deja drept o mare speranta a fotbalului romanesc.…

- In urma anuntului de pe 27 noiembrie 2017, in care compania comunica planurile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta astazi achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau/Barbu Vacarescu din noul Central…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- UBER e companie de transport, nu platforma digitala, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Trebuie sa detina licentele si acordurile cerute de dreptul national. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…

- PSD Cluj anunța investiții de un miliard de euro în județul Cluj, dar banii vin toți din fonduri europene. Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat luni, 18 decembrie, în prezența Prim-ministrului României, Mihai Tudose și…

- Marile evenimente ale pietei de spatii de birouri din Capitala in 2017 au fost inaugurarea primelor faze ale proiectelor Timpuri Noi Square (care a deschis un nou pol de business in Capitala, Unirii-Timpuri Noi) si The Bridge (care da startul...

- Un cuntremur puternic a avut loc în insula Java. Seismul a avut maginitudinea de 6,4 grade. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 92 de kilometri. Momentan nu exista înformatii cu privire la victime sau pagube materiale. În România, cea mai puternica miscare…