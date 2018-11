Stiri pe aceeasi tema

- Peste 56% dintre romanii chestionati spun ca nu au un buget suficient pentru cadourile pe care vor sa le daruiasca, iar doi din cinci prefera sa participe cu bani la un cadou mai consistent, cumparat de un grup mai mare de persoane, se arata intr-un sondaj realizat de o platforma online de profil.…

- România este pe locul cinci într-un top al țarilor cu cele mai mari vânzari de pesticide. Cele mai semnificative vânzari de pesticide în 2016 în Uniunea Europeana s-au înregistrat în Spania, Franta, Italia si Germania…

- Cartel Alfa sustine ca in Romania sunt aproximativ 2,1 milioane de persoane care desfasoara activitati pe cont propriu, dar mai putin de jumatate sunt asigurati in sistemul public de sanatate si pensii, fiind categoria categoria sociala cea mai putin protejata. Acesti oameni nu beneficiaza de protectie…

- In Romania, aproape trei sferturi din populatia adulta poate fi considerata drept lipsita de competente digitale de baza si, potrivit ultimelor date ale Eurostat, 30% dintre cetatenii Romaniei nu au folosit niciodata internetul, se arta intr-un

- Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat. In Romania preturile bauturilor alcoolice si al tigarilor…

- Complexul Energetic Hunedoara va concedia, in perioada imediat urmatoare, 73 de persoane angajate ale Minei Lonea. Concedierea face parte din planul de disponibilizari aprobat prin hotarare de Guvern. In total, anul acesta, CEH trebuie sa dea afara aproape 1000 de angajați. In prima faza, au fost…