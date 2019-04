Stiri pe aceeasi tema

- Viața e ca o avalanșa. Și in nebunia rostogolirii lucrurilor de zi cu zi, de cele mai multe ori uitam sa vedem adevarul de langa noi. Anii trec iar timpul nu iarta pe nimeni. Odata ajunși la o varsta oamenii au nevoie de ajutor și speranța. Sunt lucrurile pe care le-am gasit intr-o vizita intamplatoare…

- Nu stiu daca mai exista vreo tara in lume avand zicale similare cu a noastra „hotul striga hotii”. Dar cert este un lucru, in Romania, cel putin Romania de azi, aceasta vorba este mai mult decat acoperita in viata de zi cu zi. Mai ales in zona politica. Acolo unde, de exemplu, PSD urla despre statul…

- Inceputa de Valentine’s Day și desfașurata pe durata a trei zile, campania „Speranța pentru viața! Doneaza sange!” a depașit toate așteptarile. Aproape 300 de oameni au trecut prin fața personalului de la Centrul de Transfuzii Bacau, fie ca recoltarea s-a facut la sediul centrului județean sau in caravana…

- Azi, 14 februarie a.c., jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau s-au alaturat campaniei de donare de sange “Speranta pentru viata! Doneaza sange! “. Avand in vedere lipsa de sange din aceasta perioada, efectivele unitatii au raspuns „prezent” alaturi de celelalte structuri ale…

- Este descrierea unui fotografii in care este imortalizat un caine stand pe o canapea. Povestea din spatele imaginii este cat se poate de simpla, cu un sfarșit fericit. Toby, cainele din fotografie, a fost capturat de personalul Serviciului de Gestionare Caini Fara Stapan din cadrul Primariei Municipului…

- In cartierul Valcele din Targu Ocna a fost sarbatorit, la implinirea a 100 de ani Miron Nița, veteran al celui de-al doilea razboi mondial. Primarul Ștefan Șilochi, in numele autoritaților locale a venit sa-l felicite pe acest vajnic locuitor ce in aceste zile de iarna sarbatorește ”centenarul” varstei…

- Este descrierea unui fotografii in care este imortalizat un caine stand pe o canapea. Povestea din spatele imaginii este cat se poate de simpla, cu un sfarșit fericit. Toby, cainele din fotografie, a fost capturat de personalul Serviciului de Gestionare Caini Fara Stapan din cadrul Primariei Municipului…

- Scaunele de birou au o durata de viața de pana la 5 ani, insa ceea ce nu luam in considerare este faptul ca anumite componente ale acestora sunt supuse unor greutați mult mai mari. Din totalitatea pieselor ce pot fi schimbate la un scaun de birou vrem sa aduce in prim plan mecanismul. In general […]…