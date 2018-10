În România, femeile merg mai mult la facultate decât bărbaţii La nivelul Uniunii Europene, proportia femeilor cu un nivel superior de educatie este mai mare decat proportia barbatilor care au acest nivel de educatie, Romania nefacand excepție de la acest lucru. Potrivit ultimelor date ale Eurostat, in țara noastra 18,7% dintre femeile intre 25 și 64 de ani au absolvit o instituție de invațamant superior, in vreme ce doar 16,4% dintre barbații din aceeași categorie de varsta au facut-o, conform Hotnews. Analizand nivelul de educatie atins, exista diferente foarte mici intre femeile si barbatii din UE la un nivel inferior de educatie. Totusi, la nivelurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

