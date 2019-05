Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat din UE, devansand semnificativ și țarile din regiune, arata un studiu KPMG privind salariul minim și procedurile specifice de inregistrare necesare in statele membre ale UE, Spațiului Economic European și in Elveția. Astfel, din cele 26 de țări…

- Romania are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat (40,85% ) din 26 de țari europene, semnificativ mai mare decat cota efectiva de impozitare din alte țari din Europa Centrala și de Est: 17,86% (Slovacia), 22,40% (Bulgaria), 29,29% (Polonia) și 33,5% (Ungaria), potrivit mediafax.KPMG Romania…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca, impreuna cu mai multe asociatii, cer Parlamentului European (PE) amanarea Pachetului Mobilitate 1, ce contine masuri care ar restrictiona transportul rutier in Uniunea Europeana (UE). ”UNTRR si asociatiile…

- ALEGERI REPUBLICA MOLDOVA, REZULTATE 2019. Un numar de 2.143 de sectii de votare vor fi deschise duminica in 51 de circumscriptii, dintre care 47 pentru rezidentii din Transnistria si 125 in strainatate. In Italia vor fi deschise 29 de sectii de votare, in Romania - 12, in SUA - 12, in Federatia…

- Dupa Romania, cele mai mari rate anuale ale inflatiei din UE le-au avut Letonia (2,9-), Ungaria si Estonia (cate 2,8-), Slovacia si Bulgaria (cate 2,2-). Totodata, cele mai mici rate anuale ale inflatiei le-au inregistrat Grecia (0,5-), Croatia si Portugalia (cate 0,6-), Polonia (0,7-) si Irlanda (0,8-).…