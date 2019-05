Stiri pe aceeasi tema

- Nu e o noutate pentru nimeni ca scolile din Romania, in marea lor majoritate, sunt o bataie de joc la adresa copiilor. Fiecare elev, parinte sau profesor se confrunta cu aceasta realitate zi de zi. In Romania anului 2019, ne mor copiii inecati in latrine. Alianta 2020 USR PLUS arata, insa, ca solutiile…

- O fetița de 11 ani a ajuns duminica duminica dupa-amiaza la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau cu rani la cap dupa ce bicicleta pe care se afla a fost agațata de o caruța. S-a intamplat pe strada Campului din Potoceni, comuna Maracineni. Copila se afla pe portbagajul bicicletei…

- Normele de gen inca dicteaza așteptarile privind creșterea copilului. Mamele tind sa aiba mai multe responsabilitați. Nu numai ca petrec mai mult timp cu copiii, dar sunt, de obicei, și "managerii" casei, asigurandu-se ca totul se desfașoara fara probleme. Dimpotriva, tații devin deseori "parintele…

- „Ziua Mondiala a Sindromului Down (WDSD)”- 21 martie 2019 „Nu lasam pe nimeni in urma“ – „Nu lasa pe nimeni in urma in educație” Ziua Mondiala a Sindromului Down celebrata anual in 21 martie, a ajuns anul acesta la a 13-a editie. Potrivit…

- Brașovenii de toate varstele sunt asteptati joi, 21 martie la Gradina Zoologica Brașov pentru a celebra Ziua Internaționala a Padurilor, prin diverse activitați, prin care „sa ne deschidem inima și mintea pentru diversitatea magnifica a vieții salbatice, sa ințelegem importanța protejarii faunei salbatice,…

- FOTO – Arhiva De anul viitor, parintii vor fi obligati sa-si inscrie copiii la gradinita, in grupa mare. Este una din principalele prevederi ale proiectului de modificare a legii educatiei adoptat luni de Senat, potrivit Digi24. Din 2023, si copiii de 4 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu la gradinita,…

- Probabil ca nici pentru copii maltratați sau trimiși la cerșit, bolnavi infectați in spitale, drumuri care omoara oameni in accidente rutiere sau femei violate nu exista așa o organizare impecabila ca atunci cand vine vorba despre caini omorați. Exemplele au fost multe la Botoșani și nu mai au nevoie…

- Nașterea, venirea pe lume a copiilor. Momentul magic al izbanzii vieții. Peste aceasta imagine emoționanta a momentului in care un copil se naște, cad marturiile pragmatice și sincere ale barbaților cam ca niște oale pe scari. 4Dads, adica Alex Zamfir, Dan Cruceru, Cezar Ionașcu și Daniel Osmanovici,…