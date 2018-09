Stiri pe aceeasi tema

- Sub 15 ani in medie. Atat dureaza acel "pana cand moartea ne va desparți" rostit in ziua care ar trebui sa fie cea mai fericita zi din viața ta. In Romania, anual se desfac circa 30.000 de mariaje. Daca ținem cont ca sunt circa 250 de zile lucratoare, asta inseamna 120 de divorțuri pe zi. Sau 15/ora.…

- Segmentele digitale vor fi cele mai dinamice componente ale pietei media si divertismentului din Romania in urmatorii 5 ani, conform raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO). "Intreaga piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu…

- Finantarea deficitara a invatamantului, multiplele reforme incepute si abandonate pe traseu au facut ca, in doar opt ani, costurile ascunse ale educatiei sa se dubleze: in medie, de la 1.490 lei per copil la 3.093 lei, arata un studiu realizat de...

- 3.093 de lei costa anual, in medie, educatia „gratuita" a copilului, arata datele de teren procesate de Salvati Copiii, intr-un nou raport sociologic, iar valorile sunt mai mari in mediul urban fata de rural (3.351 lei fata de 2.757 lei). "Copii mari, costuri mari" In ciclul primar parintii platesc,…

- Șapte organizații non-guvernamentale cu rol in protecția drepturilor pacienților, parinților, femeilor și reprezentanți ai viitorilor profesioniști in domeniul medical cer, intr-o scrisoare adresata Guvernului Romaniei, Ministerului Sanatații și Ministerului Finanțelor Publice, bani pentru vaccinarea…

- In Romania functiona, in 2017, o retea formata din 9.594 de biblioteci, iar numarul de locuitori care beneficiaza de o biblioteca publica este in medie de 8.669. In total, bibliotecile publice din Romania (judetene, municipale si orasenesti si cele comunale) au 1,236 milioane utilizatori activi, adica…

- Vestea buna despre creșterea globala vine cu o deteriorare semnificativa a termenelor de plata, potrivit studiului realizat de Euler Hermes Economic Research. Durata de incasare a creanțelor (DSO=days sales outstanding) a crescut cu doua zile in 2017, la 66 de zile in medie pe plan mondial, cel mai…