In Romania: Amenda pentru injurii pe Facebook

- Un barbat din Braila a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca în luna mai a anului trecut a jignit mai multe persoane pe Facebook. Sanctiunea aplicata de politisti a fost contestata la Judecatoria Braila, dar instanta a decis sa mentina pedeapsa.

- Un barbat din Braila a fost amendat cu 1.000 de lei pentru ca in luna mai a anului trecut a jignit mai multe persoane pe Facebook. Sanctiunea aplicata de politisti a fost contestata la Judecatoria Braila, dar instanta a decis sa mentina pedeapsa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Rețeaua de socializare Facebook oferea, de multe ori, prilejul pentru ca anumiți oameni sa profereze injurii, la adapostul unui ecran și o realitate virtuala. Un barbat din Braila a aflat ca lucrurile nu stau chiar așa și a primit o amenda de 1000 de lei pentru ca a injurat mai multe persoane pe…

- FOTO – Arhiva Conducatorii auto care fac transmisii video live pe Facebook ar putea ramane fara carnet pe viata – potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier, care se discuta in Comisia de Transporturi a Camerei Deputatilor. Sanctiunea a fost propusa de deputatul Petru Movila. Proiectul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca in Romania democratia este in pericol si s-a intrebat cum se poate ca in anul 2018 sa ajungem "sa discutam pe fata despre amnistie si gratiere pentru ca niste penali conduc partidul de guvernare". Referitor la un referendum pe Justitie, seful…

- Acum, barbatul conduce o mașina care are placuțele „DADY HOT”. El a publicat mai multe imagini pe Facebook cu noile numere ale mașinii sale. Razvan spune ca a scris „dady” și nu ”daddy, cum este corect, pentru ca nu poate folosi mai mult de șapte caractere intr-un numar de inmatriculare. In…