In Romania, a scazut cel mai mult numarul de detinuti, din 47 de state analizate de Consiliul Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Consiliului Europei dezvaluie ca rata incarcerarii a scazut in Europa, de la 109,7 la 102,5 detinuti la 100.000 de locuitori, cel mai accelerat ritm de scadere inregistrandu-se in Romania, cu o scadere de 16%.

- Rata de incarcerare a scazut pe ansamblu in Europa cu 6,6% intre 2016 si 2018, ajungand de la 109,7 la 102,5 detinuti la 100.000 de locuitori, potrivit Statisticii penale anuale a Consiliului Europei (SPACE) pe anul 2018.

- Consiliul Europei, care vegheaza asupra respectarii drepturilor omului in Europa, a indemnat vineri la vigilenta dupa atacuri punitive intreprinse recent in Franta impotriva unor persoane de etnie roma, in urma zvonurilor nefondate despre rapiri de copii lansate pe retelele sociale, informeaza AFP.…

- Covasneanul Catalin-Nicolae Lazar reprezinta Ministerul Tineretului și Sportului la o serie de intalniri lansate de catre Consiliul Europei pe tematici ce tin de domeniul tineretului. Intrunirile, care reunesc delegați guvernamentali cu atribuții in domeniul tineretului din toata Europa, se desfasoara…

- Consiliul Europei a cerut luni Poloniei, intr-un comunicat, sa ia masuri concrete pentru a combate mai intens coruptia functionarilor sai, informeaza AFP. Potrivit unui sondaj realizat pentru Eurobarometrul institutiilor europene in 2017, '58% dintre polonezi apreciau ca fenomenul…

- Romania, alaturi de restul Europei, Africa și cele doua Americi au fost, luni dimineața, martorele unei eclipse totale de luna. Un alt fenomen astronomic similar va mai avea loc abia in anul 2022. In timpul eclipsei totale, Luna nu a fost invizibila ci a parut rosie. Urmatoarea eclipsa totala vizibila…

- Consiliul Europei (CoE) si Rusia trebuie sa gaseasca o solutie la criza cu care se confrunta de mai multi ani, pentru a impiedica Moscova sa paraseasca organizatia, a declarat marti, la Strasbourg, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza AFP. "Consiliul Europei trece evident printr-o perioada…

- Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile pentru autobuze pot fi folosite de masinile electrice, scrie Agerpres. Federatia Rutiera Norvegiana…