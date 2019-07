Stiri pe aceeasi tema

- Plata cu amprenta a fost introdusa deocamdata in trei hipermarket-uri din Capitala. Dezvoltatorii sistemului testeaza noua tehnologie la casele de marcat la care ne scanam singuri produsele, conform ProTV. „Sincera sa fiu mi se pare si usor invaziv sistemul. Mi se pare mai ok cu cardul. Este o altfel…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Prețurile tot mai mari la apartamente și garsoniere nu-i impiedica pentru dezvoltatorii imobiliari sa continue construcția de cartiere rezidențiale in Capitala și in marile orașe din țara, acolo unde cererea de locuințe noi continua sa fie ridicata. Piața imobiliara se afla pe un curs ascendent și in…

- O tanara nevazatoare din Romania a fost data afara din mai multe magazine pe motiv ca nu are voie cu cainele, deși patrupedul este singurul ei ghid. Anca Ilie este o tanara nevazatoare care are nevoie de ajutorul unui caine-ghid. Din pacate, faptul ca este insoțita de un caine i-a creat numeroase probleme.…

- In Romania, peste 6% dintre accidentele rutiere grave sunt produse ca urmare a consumului de alcool, in contextul in care rapoartele Comisiei Europene inregistreaza o rata de 99 decese intr-un an la 1 milion de locuitori. Astfel, țara noastra se afla pe primul loc in acest clasament negativ, urmata…

- "Cred sincer ca sunt cele mai importante alegeri din istoria Uniunii Europene de pana acum, pentru ca aceasta constructie europeana - la care eu tin foarte, foarte mult si careia ii doresc sa dureze cateva sute de ani - e o constructie care a adus pacea in Europa, a adus prosperitate cetatenilor…

- In minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita. Reprezentantul procesatorilor declara ca in acest an evolutia pestei porcine africane in Romania nu a ajutat foarte mult schimburile intracomunitare…

- Sistemul medical romanesc pare sa-si revina, scrie AFP Sistemul medical românesc pare sa-si revina dupa anii în care a avut parte de un exod al doctorilor, scrie astazi France Presse, într-o analiza pe aceasta tema. Multi medici consultati de agentia franceza de presa fie…