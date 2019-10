Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova au loc, astazi, alegeri locale, generale si parlamentare, in patru circumscriptii uninominale. Peste 54.000 de candidati s-au inscris in cursa electorala, la primul scrutin dupa venirea la guvernare a coalitiei formate din socialistii prorusi ai presedintelui Igor Dodon si Blocul…

- Candidatul Blocului ACUM la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, a lansat un nou atac la adresa colegului sau din alianta de guvernare, Ion Ceban, care este si candidatul socialistilor pentru Primaria Capitalei. Liderul PPDA i-a indemnat pe alegatori sa nu voteze cu socialistii, pentru ca…

- Coalitia dintre Blocul ACUM (PAS plus PPDA) si Partidul Socialistilor (PSRM), anuntata a fi una temporara, pentru a pregati Republica Moldova de alegeri parlamentare libere si corecte in baza sistemului proportional, s-ar putea transforma in una pentru urmatorii patru ani, a lasat sa se inteleaga…

- Federatia Rusa este un aliat de incredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apararii moldovean Pavel Voicu pe omologul sau rus Serghei Soigu cu ocazia vizitei pe care o efectueaza vineri la Moscova, informeaza postul de televiziune Accent TV din Chisinau (apropiat socialistilor prorusi)…

- Potrivit consilierului prim-ministrului Maia Sandu, Vlad Kulminski, in urmatoarele zile va fi semnata ințelegerea de neagresiune intre Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM, cu referire la viitoarele alegeri locale. Acest lucru va servi drept baza durabila pentru activitatea guvernarii in urmatorul…