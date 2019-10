Cei mai mulți candidați ii are Partidul Socialiștilor – 32, dintre care doar 6 femei. Urmeaza, cu cate 25 de candidați, Blocul ACUM și Partidul Comuniștilor. ACUM are 8 femei candidate, iar PCRM – 6. Partidul Democrat are 24 de candidați, dintre care 7 sunt femei. De notat ca 19 din cei 24 sunt foști primari. Partidul Șor a venit cu 16 candidați, inclusiv 8 femei. Partidul Unitații Naționale (PUN) are 9 candidați, dintre care doar o femeie, iar Partidul Liberal Democrat (PLDM) – 8 și nici o femeie. Partidul Nostru a inaintat 5 candidați barbați, Partidul Democrația Acasa – 4, inclusiv o femeie.…