''Este democratie in unele puncte chiar excesiva din moment ce sunt candidati pe care nici eu nu ii cunosc. Si sunt membru de la infiintarea partidului'', a afirmat Buzatu. Intrebat daca in CEx se va stabili modul de alegere a presedintelui executiv si a secretarului general, Dumitru Buzatu a raspuns: ''Nu stiu ce se va decide pentru ca sunt foarte multe opinii exprimate, sunt diverse idei deja conturate. Toate acestea vor fi supuse in dezbaterea Comitetului Executiv de astazi si rezultanta se va stabili printr-un vot majoritar''. Comitetul Executiv National al PSD se reuneste pentru a valida…