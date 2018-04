Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in Saptamana Patimilor, este bine sa ne amintim de filmul pe care multe televiziuni il reiau in aceasta perioada: Isus din Nazaret, realizat in anul 1977 și finanțat de biserica catolica.

- Astazi suntem in Joia Mare, cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor. In Joia Mare se praznuiește spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani și vinderea Domnului de catre Iuda.

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii.

- Asociatiunea ASTRA Despartamantul Carei va invita in Joia Mare din Saptamana Patimilor, 5 aprilie 2018, sa participati de la ora 15,30 la o pomenire a eroilor din cel de-al doilea razboi mondial ce isi dorm somnul de veci in cimitirul Mestereszi. Vom aprinde cate o lumanare la crucile eroilor si…

- Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita pentru credinciosi, in asteptarea momentului Invierii Domnului. De asemenea, aceste zile sunt insotite de semnificatii, traditii si obiceiuri cunoscute in popor. Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Am ajuns deja in ultima saptamana din Postul Mare. Ea se numeste Saptamana Patimilor si are menirea de a-l apropia pe credincios de Dumnezeu. Potrivit Ortodox.md, primele trei zile se numesc mari si sfinte pentru ca reamintesc sensul eshatologic al Pastelui.

- Un barbat din Zlatna a murit, luni, la Spitalul Județean de Urgențe din Alba Iulia, dupa ce inainte cu trei zile a fost atacat de un mistret. Incidentul s-a petrecut pe strada Doinei, intr-o zona marginasa a orasului Zlatna, numita de localnici Valea lui Lal. Barbatul. C. D. (54 de ani) s-ar fi aflat…

- Primarul General al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, spune ca va raspunde acuzatiilor facute de consilierii din opozitie abia dupa Pasti, pentru ca “suntem in Saptamana Patimilor”. “Suntem in Saptamana Patimilor și aleg sa nu mai raspund dezinformarilor și calomniilor de orice fel, din respect…

- In Joia Mare se rostește o rugaciune speciala, și anume rugaciunea Sfantului Ierarh Antim Ivireanul, inchinata Mantuitorului Iisus Hristos. Rostita cu precadere in Joia Mare, se spune ca aceasta face minuni pentru cel care o spune.

- Si in acest an, slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata de IPS Irineu. Pana duminica, in Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc deniile. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii…

- Muzeul de Arta Populara Constanta intampina sarbatoarea Invierii Domnului cu icoane taranesti pictate pe sticla, cu tematica pascala, dar si cu o expozitie de oua incondeiate din Bucovina. Icoanele pe sticla, pictate in secolul al XIX lea, in marile centre transilvanene de la Nicula, Gherla, Scheii…

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- Patimile reprezinta de asemenea un episod esential în teologia crestina, care nu poate fi înteles fara celelalte episoade, în special Învierea, potrivit Descopera.ro, informeaza Mediafax. Cuvântul „patima” provine din grecescul páthima…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Cu Spicul Bucerdea și Sportul Petrești calificate fara joc (Rapid CFR Teiuș și Arieșul Apuseni Baia de Arieș retrase din campionat), in celelalte șase meciuri din optimile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, am consemnat urmatoarele rezultate: Navobi Cricau – CS Ocna Mureș 1-2 (au punctat…

- In Joia Mare, pe data de 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, va avea loc manifestarea "Calea Luminii", ajunsa la a 19-a editie. Ideea organizarii unui astfel de eveniment, unic in lume, i-a apartinut artistului plastic si profesorului Mihai Serbanescu.

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- In Joia Mare, pe data de 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, Consiliul Local și Primaria Municipiului Targoviște prin Teatrul Tony Bulandra organizeaza un eveniment care a plecat de la ideea artistului plastic și profesorului Mihai Șerbanescu și care a ramas unic in lume de 19 ediții incoace:…

- „DIN TOATE COLȚURILE LUMII SPIRITUALE” este numele unei serii de concerte vocal-instrumentale organizate in Biserica Evanghelica din Criț, județul Brașov, in Saptamana Patimilor la catolici și protestanți in perioada 28 martie – 1 aprilie 2018. Proiectul este organizat de Asociația Cultura Viva Sighișoara…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat cu doua saptamani pronuntarea unui verdict in dosarul in care Victor Ponta si Dan Sova asteapta o sentinta alaturi de ceilalti trei inculpati din dosar - La...

- O serie de creatii ale unor compozitori romani vor fi prezentate, in premiera absoluta, prin proiectul "Din toate colturile lumii spirituale", ce se va derula in Biserica Evanghelica din Crit, judetul Brasov, in Saptamana Patimilor la catolici si protestanti, in organizarea Asociatiei Cultura Viva…

- Altadata un loc de intalnire cu intalnire cu Alain Delon, Romy Schneider, Raj Kapoor, Florin Piersic, Jean Constantin și mulți alții, fostul cinematograf din Zlatna a ajuns o ruina, un fel de decor de filme de groaza. Geamurile au disparut, tencuiala a cazut, iar pe langa cladire, și chiar și in dreptul…

- Grupul de Initiativa pentru Tineret al Protopopiatului Ortodox Alba Iulia in parteneriat cu Parohiile ortodoxe de pe raza comunei Ighiu si Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Ighiu invita tinerii de pe raza comunei Ighiu la Paraclisul tinereții. Actiunea va avea loc joi 15 martie si va debuta de la ora…

- Un șofer din Zlatna s-a ales cu dosar penal, vineri, dupa ce a provocat un accident rutier, pe raza localitații Tauți. In timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu o mașina parcata in fata unui imobil. Potrivit…

- Peste 500 de elevi din 18 unitati de invatamant din judetul Alba sunt implicați in proiectul „Școala Siguranței Tedi”, derulat, impreuna cu politia, in urma caruia cei mici vor primi informații utile pentru siguranța lor. Pe parcursul anului scolar 2017 – 2018, Politia Romana impreuna cu Ministerul…

- „In perioada 22-23 februarie 2018, caravana locurilor de munca a companiei pema electrotehnic Romania se va afla la Aiud, Ocna Mureș, Ighiu și Zlatna, pentru selecția de personal necalificat și calificat in meseria de operatori cablaje. Mulțumim doamnei și domnilor primari din Aiud, Ocna Mures, Ighiu…

- In primul amical pe care aiudenii l-au disputat in 2018, pe “Metalul”, Olimpia Aiud a invins Fortuna Lunca Mureșului, scor 3-2 (1-1). Partida a durat numai 75 de minute, din pricina vremii nefavorabil și a terenului dificil, golurile fiind marcate de Coltor (penalty), S. Șimandi, D. Vlad, respectiv…

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- Un nou proiect de dezvoltare a infrastructurii rutiere din Zlatna, care are ca obiect reabilitarea strazilor nemodernizate din satele Feneș și Galați, a intrat in implementare prin semnarea contractului de finanțare din data de 1 februarie 2018. Am semnat un nou contract de finantare pentru dezvoltarea…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia, in cooperare cu SVSU Zlatna, au intervenit astazi, 3 februarie 2018, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din oraș. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul casei. Știre in curs de actualizare… Acest articol…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din Zlatna. Se intervine cu o autospeciala in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgența din Zlatna. Revenim cu amanunte.

- “Andrei Marginean, mijlocasul central al clubului CS Zlatna si component al reprezentativei Romaniei U17, este noul jucator al gruparii italiene Sassuolo Calcio. Mult succes la noua sa echipa, felicitari familiei, conducerii clubului din Zlatna, lui Ionel Danciar si tuturor celor care au contribuit…

- Tanarul Andrei Marginean a ajuns in Italia, la Sassuolo Calcio, ocupanta locului 14 in Serie A, fotbalistul lansat de CS Zlatna (Liga a IV-a Alba), component al echipei naționale Under 17 a Romaniei facand un pas important in cariera. In urma cu un an, internaționalul roman, era in atenția celebrului…

- Vantul puternic inregistrat in zona Munților Apuseni in noapte de vineri și sambata și in aceasta dimineața a creat probleme șoferilor. Drumul care leaga Zlatna de Abrud a fost blocat in zona Dealului Mare de un copac doborat de vant. Fotografiile au fost realizate in aceasta dimineața, in jurul orei…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a invins formatia cipriota de liga secunda Karmiotissa Pano Polemidia cu scorul de 2-0, marti, in primul meci amical sustinut in stagiul de pregatire din Insula Afroditei. Golurile au fost marcate de Florentin Matei, nou venit la Astra de la Rijeka, si de…

- Consilierul local Florin Crișan, a inițiat un proiect de hotarare care vizeaza, potrivit acestuia, “O mai buna si mai eficienta informare a locuitorilor de pe raza UAT Zlatna” ”Informarea cetatenilor este o obligatie morala si legala a Primariei si a Consiliului Local. In aceasta privinta sunt o multime…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Sorin Colceag, selecționerul reprezentativei de juniori U17, a anunțat lotul pentru cele doua amicale cu Turcia, programate pe 16 și 18 ianuarie, in Antalya. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001, s-a reunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul Național…

- ”Satelitul” Astrei, care iși desfașoara activitatea la Ploiești, se va reuni pe 15 ianuarie, cea mai importanta veste pentru echipa fiind aceea a ramanerii lui Marius Maldarașanu pe banca tehnica a formației din ”9 Mai”. Maldarașanu, alaturi de secunzii sai, Laurențiu Costache și Florentin Radulescu,…

- Garnitura unui aerisitor de la o conducta de apa din Zlatna a cedat, duminica, in jurul orei 14.40. Un suvoi de apa s-a revarsat pe strazile din apropiere. Primarul Silviu Ponoran a declarat ca apa a fost oprita in scurt timp dar ca, fiind vorba de o conducta de aducțiune, nu au existat probleme in…