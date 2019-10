În primele 9 luni din 2019 au fost efectuate 70.660 controale silvice Potrivit unui comunicat remis Agerpres, in ceea ce priveste administrarea padurilor, cele 9 Garzi Forestiere au efectuat 27.215 controale, in urma carora s-a constatat un volum de lemn taiat ilegal, verificat, de 54.169 mc, cu o valoare a pagubelor din taieri ilegale de aproximativ 33 de milioane de lei. Totodata, au fost aplicate 4.116 contraventii pentru taieri de arbori cu o valoare a amenzilor aplicate de 7,5 milioane de lei. De asemenea, in perioada mentionata au fost constatate 4 infractiuni si 8 contraventii cu privire la incendierea padurilor si au au fost efectuate 45.126 actiuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

