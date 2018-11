Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Celibatarilor este cel mai important eveniment din comertul online la nivel mondial, iar anul trecut Alibaba a realizat in ziua respectiva vanzari de 168 de miliarde de yuani (24,15 miliarde de dolari). Un numar disproportionat de mare de vanzari au loc in primele minute ale evenimentului…

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Vanzarile de armament ale SUA catre guvernele straine au crescut cu 13%, pana la 192,3 miliarde de dolari, in exercitiul fiscal care s-a incheiat la 30 septembrie 2018, a anuntat joi Departamentul de Stat al SUA, ca urmare a relaxarii restrictiilor cu privire la vanzarea de armament cumulate cu eforturile…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni, transmite Reuters, preluata de News.ro. Dacă ritmul de creştere a acţiunilor Amazon se va…

- Tendința de extindere a afacerilor de comerț tradițional de a se extinde in online continua: cel mai mare lanț de hipermarketuri din lume, Walmart, investește 16 miliarde de dolari in marketplace-ul Flipkart, pentru a ataca astfel pozițiile Amazon, liderul mondial in e-commerce.