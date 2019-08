Stiri pe aceeasi tema

- Caras-Severin: Cod galben de furtuna pana luni seara Foto: Adriana Tudose-RRA Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ploi torentiale si vijelii valabil în 25 de judete pe parcursul zilei de luni si o atentionare similara pentru 10 judete si municipiul…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in ultima saptamana, alte 207 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in 19 judete si in București. In județul Brașov, in perioada 10-14 iunie, au fost raportate 4 cazuri de rujeola. Cele mai multe cazuri…

- Teleormanul, sub Cod galben de instabilitate atmosferica și ploi in Eveniment / on 10/06/2019 at 12:24 / ANM a emis luni o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi, valabila in 34 de judete si Municipiul Bucuresti, pana la ora 23:00. Pe durata zilei de luni, in intervalul…

- Mai multe case și drumuri din Capitala și județul Ilfov au fost inundate, in aceasta dimineața, dupa o ploaie torențiala. Cititorii Libertatea au trimis imagini din comuna Cornetu și orașul Pantelimon, in care se observa cum circulația rutiera a fost ingreunata in aceste zone, iar locuitorii s-au trezit…

- Viituri și inundații locale au avut loc, in ultimele 24 de ore, in 34 de localitați din județele Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Salaj și Suceava, anunța IGSU, potrivit Mediafax.Potrivit IGSU, precipitațiile abundente din ultimele…

- Hidrologii au emis, sambata, mai multe avertizari cod galben de inundatii, valabile pentru opt judete. Pana la miezul noptii sunt posibile depasiri ale cotelor de atentie pe rauri din judetele Suceava, Neamt, Harghita, Covasna, Bacau, Vaslui, Vrancea si Galati, conform News.ro.Citește și:…