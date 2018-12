Stiri pe aceeasi tema

- Compania daneza de curatenie ISS, care este una dintre cele mai mari companii din lume pe acest segment, planuieste sa concedieze circa 100.000 de persoane – adica o cincime din forta globala de munca –...

- Plecata din Zalau in urma cu 20 de ani, Nicoleta Carpineanu, pe numele de scena Nico de Transilvania, a revenit in tara pentru a-si lasa albumul de debut. „Be One” conține mai multe piese inspirate din folclorul autentic, dar si extrase muzicale culese din muzica traditionala din zona Transilvaniei…

- Echipa Guizhou Hengfeng, antrenata de Dan Petrescu, a retrogradat in liga a doua chineza, dupa ce a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de Guangzhou R&F, in etapa a XXVIII-a, antepenultima a primului esalon.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea…

- Echipa feminina a SUA, cu vedeta Simone Biles în rândurile sale, a obtinut medalia de aur, marti, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), cu un total de 171,629 puncte.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Aceasta a creat panica in randul romanilor, care se gandesc cu ingrijorare la ce s-ar putea intampla in cazul unui cutremur…

- Cel mai mare exercițiu de simulare a unui dezastru desfașurat pana acum in Romania s-a incheiat ieri, la capatul a 5 zile in care a fost testata din plin capacitatea forțelor de intervenție. Timp de cinci zile, in București s-a desfașurat cel mai amplu exercițiu de simulare a unui dezastru natural,…

- “Pentru ca s-a incheiat sezonul, va prezentam cateva imagini care arata un alt aspect al activitații noastre și anume procesul de recoltare și prelucrare al conurilor de brad pentru extragerea semințelor care, ulterior, pot lua forma pomilor de Craciun din casele noastre” au explicat, pe contul de Facebook,…

- Urgentarea elaborarii normelor metodologice pentru aplicarea legii prin care padurile-parc pot trece in proprietatea autoritatilor locale va fi pusa in discutie la sedinta Asociatiei Municipiilor din Romania, care are loc joi si vineri, la Oradea.Primarul Sucevei, Ion Lungu, vicepresedinte al ...