In premiera, Cuba importa zahar Insula din Caraibe, altadata lider mondial in productia de zahar, este nevoita acum sa importe mari cantitati din Europa, prima data in istoria sa,dupa o recolta dezastruoasa. Importa in principal din Franta: 40.000 de tone de zahar au fost exportate din Hexagon catre Cuba, incepand cu vara lui 2017 si august 2018, potrivit agentiei publice […] In premiera, Cuba importa zahar is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Nationala Sindicala "Cartel Alfa" arata, intr-un comunicat de presa transmis luni, ca sustine masurile propuse de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, de crestere a salariului minim si stabilire a unor niveluri diferentiate in functie de studii si experienta. "Cresterile…

- Acolo sunt vandute aproape trei sferturi din substantele de pe piata, arata un studiu Eurostat in care au fost comparate situatiile a 20 de state UE plus Turcia. Cele patru tari sunt si cei mai mari producatori agricoli din spatiul comunitar. Pe primul loc e Spania cu 77.000 de tone pe an, urmata…

- Comisia Europeana a cerut vineri ‘sa se puna capat’ prelungirii controalelor la frontierele interne ale spatiului Schengen, o masura care ar trebui sa fie exceptionala, dar care a fost in mod repetat reinnoita de mai multe tari, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . ‘Nu-mi pot imagina o Europa cu frontierele…

- Premiera medicala la Roma. Medicii au reușit primul transplant facial din Italia. Trei ani s-au pregatit pentru aceasta intervenție complexa care a durat 27 de ore, scrie Digi 24.Beneficiarul este o pacienta in varsta de 49 de ani care sufera de o boala genetica a mușchilor. Donatoarea…

- BUCUREȘTI, 11 sept — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Chiar în ziua în care se împlinesc 17 ani de la teribilele atacuri asupra „Turnurilor gemene" din New York, moment de început al noii politici "împotriva terorismului", SUA dovedesc ca acuzațiile care li…

- Subiectul haldei de zgura a fost readus in Consiliul Local Resita, in ideea preluarii acesteia de la TMK, a nivelarii terenului, acoperirii cu pamant si transformarii intr-o zona verde. La finalul discutiilor, primarul Ioan Popa a facut cateva precizari: „Halda de zgura eu o vad de vreo doi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi ca, in opinia sa, premierul ungar Viktor Orban si vicepremierul italian Matteo Salvini creeaza o 'linie de fractura' in Uniunea Europeana, liderul de la Elysee criticand 'viziunea nationalista' a acestor doi politicieni, viziune opusa celei sustinute…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, considera ca propunerea de act normativ privind cercetarea este "gresita pe fond, ca principiu de gandire a unui sistem national de cercetare, in opozitie cu ceea ce se intampla azi in Europa si in lume", scrie Agerpres."Aceasta propunere de act normativ a existat…