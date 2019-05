Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in zilele din ajunul Paștelui se inregistreaza un flux mai mare de mașini atat pe teritoriul țarii, cat și in Capitala, astfel, ofițerii INP sunt implicați in mod sporit in trasee, strazi și la intersecții pentru a supraveghea și fluidiza circulația rutiera.

- Premierul Pavel Filip a solicitat mobilizare pentru fluidizarea traficului la frontiera de stat in perioada sarbatorilor pascale. Subiectul a fost discutat in debutul sedinetei de astazi a Guvernului."Suntem in saptamana dinaintea Pastelui.

- Supermarket-urile din Iasi au program special in perioada sarbatorilor pascale. Orarul de functionare al magazinelor Lidl: Joi, 25.04 si vineri, 26.04 - program unitar 07:00 - 22:00; Sambata, 27.04 - program unitar 07:30 - 20:00; Duminica, 28.04 si luni, 29.04 – INCHIS; Marti, 30.04 si miercuri, 01.05…

- In ajunul sarbatorilor pascale, ouale de gaina sunt la mare cautare. Pentru a-i asigura pe oameni cu produse proaspete si de calitate, angajatii avicolelor muncesc de cu zori, pentru ca, anume in aceasta perioada vanzarile, s-au dublat practic, sustin antreprenorii.

- Primaria a stabilit graficul transportului public de sarbatorile Pascale. In data 28 aprilie troleibuzele și autobuzele vor circula pana la miezul nopții, iar microbuzele, in funcție de necesitațile locuitorilor Capitalei.

- Un grup de directori a unor firme de servicii funerare din Africa de Sud sunt decisi sa dea in judecata un pastor care pretinde ca a facut un miracol inviind un mort. Firmele sustin ca au fost manipulate, luand parte la o adevarata cacealma pentru care nu si-au dat consimtamantul.

- A 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei, la Romexpo Peste 330 de companii din 15 tari prezinta ofertele la cea de-a 41-a editie a Târgului de Turism al României, care s-a deschis astazi, la Complexul Expozitional Romexpo din Capitala. Evenimentul dureaza pâna duminica…