În Prahova – trend descrescător al numărului de firme dizolvate pentru a patra oară consecutiv F.T. Daca in urma cu o luna scriam ca, potrivit statisticior aferente trimestrului intai al anului curent – statistici intocmite la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) – județul nostru se aliniaza trendului descrescator la capitolul firme dizolvate, același lucru este de remarcat și dupa patru luni scurse din acest an. Astfel, tot potrivit ONRC, numarul societaților comerciale dizolvate in perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019 a scazut, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cu aproximativ cinci la suta, respectiv de la 375 la 357. Astfel ca revenim oarecum la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

