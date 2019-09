Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Romaniei Senat INTREBARE Adresata: Domnului Ministru al Afacerilor Interne (interimar), Mihai-Viorel Fifor De catre: Domnul Senator Catalin Dumitru Toma Circumscriptia electorala: 41, Vrancea Grup Parlamentar: PNL Sedinta Senatului din data de: 02.09.2019 Obiectul intrebarii: Situația colaborarii…

- In organizarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și in parteneriat cu Cenaclul Cronograf, Biblioteca Județeana Satu Mare, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania, in perioada 5-8 septembrie 2019 se va…

- Cu toate ca primește zilnic propuneri de colaborare din America și Europa, Inna prefera sa lucreze cu compatrioții ei. De la producatori muzicali la designeri și make-up artiști, vedeta e incantata de profesioniștii din țara ei natala, pe cand de cei straini se plange. Chiar daca nu mai locuiește in…

- Coca-Cola HBC, al doilea producator de bauturi Coca Cola din afara SUA, a anuntat joi ca in cursul anului urmator va lansa produse marca Costa Coffee pe mai mult piete, inclusiv in Romania, dupa ce in 2018 grupul american Coca-Cola Co a cumparat lantul de cafenele osta Coffee, in urma unei tranzactii…

- Aproape 9 luni de munca au fost necesare pentru ca actualul schelet de Deinotherium gigantissimum sa fie restaurat dupa dezastrul pe care l-a suferit pe 4 martie 1977. Aceasta comoara a Muzeului Antipa, o piesa de valoare stiintifica mondiala si un exponat de exceptie din patrimoniul cultural al Romaniei…

- Laura Bretan a devenit cunoscuta la „Romanii au talent”, unde a și caștigat marele premiu, dupa ce a cucerit publicul cu vocea ei. Solista le pregateste o mare surpriza fanilor sai. Ea va canta alaturi de Michael Bolton la Bucuresti, in aceasta vara, la Sala Palatului. Michael Bolton va concerta in…

- Alex Velea a facut publica, in mediul online, o fotografie in care apare intr-o ipostaza extrem de tandra alaturi de partenera lui de viața, Antonia. In imaginea respectiva, Antonia și Alex velea apar imbrațișați și se saruta pe strada, ipostaza fiind una plina de tandrețe. Reacțiile fanilor au aparut…

- America de Nord si Europa de Vest sunt curprinse de un fenomen teribil, ce parea de mult disparut. Un studiu recent arata ca antisemitismul revine în forta si se manifesta prin atacuri armate asupra sinagogilor, prin vandalizarea unor cimitire, hartuiri sau campanii