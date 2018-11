Stiri pe aceeasi tema

- “Ce a unit Dumnezeu, omul sa nu desparta!” “Asa incat, nu mai sunt doi, ci un trup.“(Mt. 19: 3-6). DESPARTIREA. Am vazut foarte multe divorturi in care nu neaparat a stat greseala la baza. O sa va dau un exemplu in care am judecat o situatie la rece (care exista si astazi): O familie exemplara! The…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…

- Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești barbat, te-ai indragostit de alta femeie! Du-te și da femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te in lumea ta, la “draguta”, muncește din nou și fa o alta gospodarie. Ca tot te-a luat ca ești tare și mare! Trebuie sa te ia The post Daca ai plecat,…

- Imbraca-te cel mai frumos! Inzorzoneaza-te cel mai frumos! Ingrijeste-te cel mai bine, cu cel mai bun sapun si parfum! Mananca ce vrei tu! Plimba-te unde vrei tu! Adopta ce stil iti place, cat de elegant vrei! Cumpara-ti ce masina vrei! DAR NU UITA SA TE OPRESTI LA ALTAR, LA BISERICA, SA TE SPOVEDESTI…

- Biserica poate castiga spiritual prin indreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni! Ca spun oamenii: mai, l-am vazut pe judecator la biserica, l-am vazut pe profesor la biserica, l-am vazut pe director la biserica, l-am vazut pe doctor la biserica. Da, e imaginea aia romaneasca,…

- Un consilier județean PNL din Galați, de profesie psiholog, se ocupa cu „dezlegari de toate problemele știute sau neștiute (vraji, farmece, blesteme etc)”. Este propria descriere care apare pe blogul personal al consilierului județean PNL din Galați Ion Ștefan. Mai exact, consilierul se descrie ca fiind…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, ca nu considera ca Darius Valcov sa-și dea demisia sau sa fie demis. In opinia sa, „a fost o acțiune nefericita”, dar considera ca trebuie „sa-i tratam pe toți in același registru”. „Nu am vazut inflamari publice cand s-au…

- Dupa ani de zile de la inceperea urmaririi penale impotriva brokerului Cristian Sima pentru noua infracțiuni de spalare de bani in celebrul scandal in care Sima a fost acuzat ca a pierdut pe bursa toți banii unor personaje celebre de la noi, bani care fusesera jucați fara acceptul total al clienților,…