- Secretarul de stat Raed Arafat spune ca la Brasov, la Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania"

- In Polonia s-a revenit la vechea denumire a strazii, dupa redenumirile din perioada decomunizarii. Dupa cum scrie Gazeta Wyborcza, președintele voievodatului Kujawsko-Pomorskie, Mikolai Bogdanovici, a luat pe 13 decembrie decizia sa redenumeasca o serie de strazi din Bydgoszcz. Astfel, au fost redenumite…

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri ca amana turneul in Statele Unite si Canada prevazut pentru inceputul lui 2018 din cauza unei vindecari lente a corzilor vocale, scrie AFP.

- La scurt timp dupa ce a fost facuta publica prima imagine cu pazicul de vanatoare, care l-a confundat fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti cu un mistret, internautii au luat foc. Unii dintre ei nu isi explica tragedia care s-a intamplat chiar in Ajun de Craciun.

- Cand am aparut pentru prima oara la televizor, la emisiunea Florinei Popescu de la Campus TV, iar pe burtiera aparut scris „Cosmin Șontica – Jurnalist”, am crezut ca nu vad bine. Era o onoare prea mare pentru mine și, totodata, o [...] citește mai mult Post-ul Noi, cei din linia intai apare prima data…

- Tallin/Bucuresti, 20 dec /Agerpres/ - Obtinerea acordurilor necesare pentru punerea in aplicare a acordului climatic de la Paris, aprobarea Pilonului european al drepturilor sociale cu promisiunea de reducere a somajului, saraciei si inegalitatii, precum si evolutii la nivelul cooperarii comunitare…

- Bugetul total (Craciun și Revelion) alocat pentru Sarbatorile din acest an este estimat la 1.717 lei. Cel puțin, așa reiese din studiul „Cumparaturile de Sarbatori”, realizat de MEDNET Marketing Research Center in mediul urban (orașe mari +100.000 locuitori, orașe mijlocii 30.000 – 100.000 locuitori…

- Profesorul de matematica Octavian Gh. Dumitriu, din Valenii Vasluiului, este un pensionar foarte activ, avand un destin conturat și implinit ca urmare a unei voințe de excepție. A avut (și continua sa aiba!) pasiuni multiple – matematica, rebusul, fotografia, apicultura – și este un admirabil invingator…

- "Star Wars: The Last Jedi", de Rian Johnson, a avut, joi, premiera si in unele cinematografe din Romania, printre acestea fiind si cel din Resita. Primarul orasului a aparut la film alaturi de sotia sa si cei doi copii, un baiat si o fetita costumati ca personajele din film. (VEZI SI: TOP 10 cele mai…

- Chuck Taylor, practicant al acestui sport, a imbunatațit designul pantofilor și a devenit purtatorul de cuvant al brandului in 1920, scrie unica.ro. Ideile sale inovative au constat in mai multa flexibilitate și susținere pe glezna, iar in scurt timp incalțarile au inceput sa fie purtate de catre…

- Gloria Jean’s Coffees, unul dintre cele mai mari lanturi de cafenele prezente pe plan local, este in cautate de parteneri pentru extinderea brandului in sistem de franciza in Brasov, Cluj si Timisoara.

- Bitcoin este o moneda digitala creata in 2009 de catre Satoshi Nakamoto. Numele "creatorului" Bitcoin este mai mult un pseudonim decat o persoana care a creat aceasta moneda care a revoluționat modul in care funcționeaza industria financiara.Cum a aparut BitcoinBit+Coin.

- Cupola de lumini din centrul orașului va fi montata din nou la finele acestei saptamani. Este anunțul facut de primarul Nicolae Robu pentru toți cei care s-au intrebat unde este cupola care a devenit deja tradiționala și in alte orașe, precum Sibiul. „Acea cupola dadea farmec, nu o avem noi, o au deja…

- Sandboarding-ul este un gen de sport aparut recent, care a castigat rapid adepti in toata lumea. Persoanele care il practica au posibilitatea de a experimenta senzatia de fi practicat snowboarding-ul, pe zapada, dar fara manusi, fular, caciula si bocanci.

- Dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu cazul aparut recent pe o strada din Tulcea, cand un om al legii a fost palmuit si injurat, ajungand sa scoata arma si spray-ul lacrimogen din dotare, ministurl de Interne a anuntat ca asteapta ca ancheta sa scoata la lumina motivele pentru care omul legii…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/lia_391141.html#ixzz50N8ceUBE

- Analiza a fost efectuata in baza geotagging-ului, unde au fost realizate cele mai multe fotografii Sfirșitul anului, ca intotdeauna, s-a dovedit a fi fructuos in ceea ce privește ratingurile. Analiștii din diverse domenii, cum ar fi: muzica, literatura, cinematografia au totalizat rezultatele pentru…

- Margherita de la Clejani si interpretul de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” au fost de nedespartit la petrecerea data de Mara Banica, cu ocazia zilei sale de nastere. Cei doi au dansat, s-au imbratisat, s-au simtit perfect, iar invitatii s-au intrebat daca nu cumva formeaza un cuplu,…

- Revederea dintre Mihai Bendeac și Ana Maria Calița, una dintre cele mai indragite foste concurente ale emisiunii, a fost complet neprevazuta in acest sezon. Daca la audiții Ana Maria a glumit...

- Ea urmeaza sa devina ducesa, soția Prințului Harry, in luna mai a anului 2018, dar oare s-ar fi gandit vreodata ca va fi membra a Familiei Regale Britanice? Meghan Markle și Prințul Harry se vor casatori in luna mai a anului viitor. Ei bine, luni Meghan Markle și Prințul Harry și-au anunțat logodna,…

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Disparitia fulgeratoare a Stelei Popescu a lasat un gol imens in inimile tuturor celor care au iubit-o si respectat-o intreaga viata. Reprezentantii farmaciei Catena nu au putut trece neobservata moatea regretatei actrite si i-au adus un ultim omagiu, transmitand un mesaj tuturor clientilor care au…

- Scuarul unei dintre facultați a Universitații „Ion Creanga” din capitala a fost completat cu banci inedite formate din creioane colorate uriașe. Facultatea Arte plastice și design au fost modernizata recent. Foștii studenți au spus ca cladirea este de nerecunoscut. Facultatea a fost fondata in 1979.…

- Decizia Serviciului Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, din subordinea Prefecturii Covasna, ca proba practica pentru obtinerea permisului de conducere sa fie sustinuta, incepand cu 1 decembrie a.c., doar in municipiul Sfantu Gheorghe, nu si in celelalte localitati, este contestata de…

- ”Curajoase” este cuvantul care descrie, de regula, aparițiile de pe covorul roșu al Premiilor American Music. Totuși, anul acesta, unele vedete au mers mai departe de atat și au imbracat ținute de-a dreptul bizare, care le-au clasat in topul celor mai dezamagitoare apariții de pe covorul roșu. Diana…

- La o zi dupa ce liderii PSD au adoptat o rezolutie in care denunta existenta unui asa numit "Stat Paralel si Ilegitim" care, in opinia lor, incearca sa preia controlul asupra puterii politice, pe internet a aparut un site cu adresa www.statulparalel.ro care raspunde la intrebarea "ce este statul paralel".…

- De cand a venit pe lume mezina sa, celebrul tatic i s-a dedicat trup și suflet. Ii face baița fetiței, ii cumpara scutece și parca nu-i mai arde deloc sa iasa la distracție. Iar daca botezul va avea loc anul viitor, sa vedem ce a zis Liviu și despre o posibila nunta cu mama celei mici.

- Craiova poate invața din exemplul altor mari orașe care s-au dezvoltat foarte mult. In esența, conform unui studiu al Bancii Mondiale, se dezvolta acele orașe ce atrag populație care sa locuiasca sau sa munceasca, dar si investiții și turiști. Banca ...

- ”Limba moldoveneasca a aparut cu sute de ani inaintea limbii romane”. Nu este gluma saptamanii ci declaratia unei deputate din partidul lui Igor Dodon, din Republica Moldova. Parlamentara socialista Elena Hrenova a spus ca, din acest motiv, nu va vota pentru schimbare in Constitutie a denumirii limbii…

- Dispozititvul de autotestare HIV/SIDA a ajuns, pentru prima data, in Romania, fiind a patra tara din Europa care poate oferi pacientilor posibilitate de a afla singuri daca sunt sau nu purtatorii acestui virus. In prezent, in Romania, exista...

- Hong Kong este cea mai populara destinatie si cel mai vizitat oras din lume pentru al saptelea an consecutiv. Cel putin asta arata un studiu prezentat de compania Euromonitor International, care se bazeaza pe datele statistice din anul 2017.

- O ursoaica cu trei pui au aparut marți dimineața in zona unui supermarket de pe Calea București, din Brașov. Animalale au fasit vazute in jurul orei 7:00, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ), Ciprian Aldea. Dupa apelul la 112, la fața locului a fost trimis un…

- In București și in alte zeci de orașe din țara au loc la aceasta ora proteste. „Continuam ce am inceput iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”, asta spun romanii care au ieșit din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii cred ca doar prin solidaritate vor putea…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii…

- In Romania a fost surprins la teste un prim prototip al modelului Dacia Duster plug-in hybrid! Nu, masina nu este pregatita de constructorul din Mioveni pentru o lansare in serie, ci de niste studenti si profesori de la Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului de la Universitatea din Pitesti.

- Vayyar este un startup care lucreaza de catva ani la dezvoltarea unui aparat ce te ajuta sa vezi in si prin pereti. Ideea intregului produs a aparut de fapt din dorinta de a descoperi o modalitate rapida si usor de folosit pentru despistarea cancerului mamar, dar si-au dat seama ca tehnologia folosita…

- Obtinerea unei autorizatii de construire si elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) a devenit o problema in Cluj datorita sutelor de constructii ilegale. Faptul ca sute de case s-au ridicat in lipsa unei autorizatie de construire ii impiedica pe unii clujeni sa-si faca PUZ deoarece exista constructii…

- Steagul Spaniei a fost dat jos in mai multe orase din Catalonia, dupa ce parlamentul regiunii a votat vineri in favoarea independentei fata de Madrid, transmite agentia dpa preluata de agerpres. Steaguri spaniole au fost indepartate de pe primariile din Sabadell, al cincilea mare oras din Catalonia,…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marți, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

- La Gala Fifa The Best din acest an, Cristiano Ronaldo, in varsta de 32 de ani, a castigat pentru al doilea an la rand titlul de cel mai bun fotbalist al lumii, lucru care nu a facut decat sa ii aduca si mai multe aprecieri.

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca Elena Udrea a dat detalii, la audieri, cu privire la statul paralel, culoarele din justiție și din media, dand nume de persoane din Justiție sau din conducerea SRI. "Doamna Udrea…

- Rivalitatea dintre Galati si Braila dateaza de prin secolele XVII-XVIII, din perioada cand cele doua asezari dunarene incercau sa-si fure una alteia contractele portuare, cumparatorii de corabii si cei mai buni mesteri. Conflictul s-a acutizat in comunism (cand Braila a ajuns la un moment dat in subordinea…

- Enoriasii au avut parte de o surpriza uriasa la moastele Sfintei Parascheva. O mega-vedeta de la noi a aparut la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se ruga la moastele Sfintei Parascheva.

- O cunoscuta prezentatoare din Egipt a aparut, în direct, cu urme vizibile de violenta pe fața. Daca, inițial, vedeta TV a dat de înțeles ca ar fi fost victima violenței domestice, ulterior ea a facut un anunț care i-a pus pe toți pe gânduri. Potrivit Al Arabiya,…

- Rusia se așteapta la o zi de proteste, chiar in ziua in care Vladimir Putin implinește 65 de ani. Mii de oamenii sunt așteptați sa ia parte la aceste manifestații, la indemnul opozantului rus Alekxei Navalnii. Acesta din urma nu va putea insa sa participe, aflandu-se in arest, relateaza The Independent.…

- Nobel 2017. Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit vineri, la Oslo, Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), informeaza agentiile de presa internationale. Nobel 2017. Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de noua milioane de coroane suedeze…