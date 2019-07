Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema i-a luat prin surprindere chiar si pe cei mai experimentati oameni ai muntelui. Joi noapte a inceput sa ninga viscolit la munte. La Varful Omu din Bucegi s-a asternut deja un strat de cativa centimentri de zapada.

- A NINS noaptea trecuta in Maramures.Romania, lovita de ciclonul care a adus valul de aer rece din tari nordice De doua zile temperaturile sunt anormal de scazute pentru luna lui cuptor. Cei mai afectați sunt romanii aflați in vacanța. Pe litoral, temperatura apei marii a scazut brusc de la 26 de grade…

- Primul strat de zapada din luna iulie a fost inregistrat in noaptea de marți spre miercuri din cauza temperaturilor scazute pe Varful Pietrosu Rodnei, județul Maramureș, la o altitudine de peste 2.300 de metri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Primarul orașului Borșa, Sorin Timiș, a declarat,…

- Mai sunt doar cateva saptamani pana la vara, dar romanii au parte de un nou strat gros de zapada, de aproape 30 de centimetri. De data aceasta specialiștii avertizeaza sa fim precauți la zonele in care meteorologii au anunțat ninsori!

- Stratul de zapada depus în ultimele ore pe platoul Munților Bucegi este de 40 de centimetri, pe alocuri ajungând și la 50 de centimetri și este viscol. Turiștii sunt sfatuiți de catre salvamontiști sa nu mearga la munte acum. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe Haiduc, a declarat,…

- Stratul de zapada depus in ultimele ore pe platoul Muntilor Bucegi este de 40 de centimetri, pe alocuri ajungand si la 50 de centimetri si este viscol. Turistii sunt sfatuiti de catre salvamontisti sa nu mearga la munte acum, transmite ...

- Iarna nu vrea sa plece de la munte. E inca zapada pe partiile de la mare altitudine din Sinaia spre bucuria celor care iubesc sporturile de iarna. Cei care au fost matinali au prins soare, apoi ceața s-a lasat peste Valea Dorului.

- A nins in mijlocul primaverii la Ranca. Drumarii au imprastiat material antiderapant. "A nins. Am actionat cu doua utilaje, cu material antiderapant. Drumul acum este negru, pentru ca am actionat. Pe unde mai ninge mai este zapada, de 1-2 centimetri. Ninge usor. Stratul nou de zapada in decor este de…