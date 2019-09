In plina campanie electorala, Teodorovici zice ca pensiile ar putea ajunge chiar din acest an la valoarea din 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, presedinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici a declarat, duminica, ca propune sa le fie dat anticipat pensionarilor un procent din suma pe care acestia ar trebui sa o primeasca la recalcularea pensiilor din 2021, conform noii legi a pensiilor, transmite Agerpres. "Am sa-i ridic…

- "Am sa-i ridic colegului meu (ministrului Muncii -n.r.) o provocare foarte, foarte mare. Este o provocare pe care o sa o ridic aici. Cand se termina recalcularea pensiilor? In 2021. Haideti sa facem asa, fiecare dintre dumneavoastra asteptati o recalculare, pensionarii, in general, asteapta o recalculare.…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a scazut in luna iulie, fata de luna anterioara, iar analistii estimeaza ca euro va depasi 4,83 lei in urmatoarele 12 luni, arata datele publicate, luni, de CFA Romania. Vineri, Banca…

- De la 1 octombrie, bacsisul pe care romanii il lasa la baruri sau restaurante va fi trecut pe nota de plata, se arata intr-un proiect pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante. Eugen Teodorovici spune ca masura a fost ceruta de industria de profil si arata ca reglementari similare…

- Amazon intentioneaza sa cheltuiasca 700 de milioane de dolari in urmatorii sase ani pentru recalificarea unui sfert dintre angajatii sai din SUA, astfel incat acestia sa fie mai bine pregatiti pentru schimbarile pe care automatizarea si progresele tehnologice le vor aduce pe piata muncii.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa fie facuta incepand cu luna iulie. "Azi am avut pe birou nota de la colegi, ceea…

- UDMR a anuntat, vineri, ca-l propune pe Balint Csaba, de profesie economist, pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. Audierea acestuia va avea loc marti. "Analistul macroeconomic al OTP Bank Romania, membru al Asociatiei Economistilor Maghiari din…