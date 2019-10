Stiri pe aceeasi tema

- Tank” cea mai recenta piesa semnata de Selly&co. a ajuns in numai 24 de ore de la lansarea clipului pe YouTube pe locul al doilea in Trending și are peste 700 de mii de vizualizari. Piesa „Tank” a fost cantata in premiera in cadrul show-ului „The Artist Awards” de la Craiova. Filmarile videoclipului…

- Blacklist și Carla’s Dreams lanseaza clipul piesei „Baila conmigo” – o poveste care vorbește despre dinamica in cuplu. Piesa a fost cantata in premiera pe scena The Artist Awards de la Craiova, week-endul trecut, acolo unde artiștii au oferit publicului un show memorabil. „Baila conmigo” este un clip…

- Leopoldina Balanuta (10 decembrie 1934, Paulesti, judetul Vrancea–15 octombrie 1998) absolvise, in 1957, Institutul de de Arta Teatrala si Cinematografica (IATC) din Bucuresti/clasa Mariettei Sadova, Marcel Anghelescu; debutul sau a fost corelat cu regia lui Ion Cojar, jucand-o pe Velea din „Prima intalnire”/Tatiana…

- In acestweekend, Craiova a fost locul in care si-au dat intalnire cei mai tari artisti ai momentului si cei mai relevanti creatori de continut din Romania, cu ocazia primei editii a premiilor The Artist.

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe DN 5 București – Giurgiu și pe DN 65 Slatina - Craiova, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in…

- 5GANG vine cu o piesa noua, „VIP”, care are un vibe pozitiv și promite sa devina o emblema a verii. Liderul trupei, Selly (Andrei Șelaru), a regizat, produs și editat videoclipul: „Din iunie am inceput sa lucram la melodie. Versurile sunt scrise de mine și de Exploit. E o piesa de stare, de vibe, despre…

- Meciul de la Craiova, dintre Universitatea si Honved, din turul II preliminar al Ligii Europa avut un final neasteptat. Dupa 0-0 de la Budapesta, scorul a fost alb si la Bucuresti. Insa arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce o petarda a explodat in apropierea…

- Au loc perchezitii, joi, in Craiova si in Bucuresti, la mai multe persoane banuite ca fac parte dintr-o retea de criminalitate organizata care actioneaza in Mexic! Gruparea, formata din cetateni romani si mexicani, se ocupa inca din anul 2012 de fraude informatice si trafic