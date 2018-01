Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis îl va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la Bucuresti.

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Regele Mihai este condus sambata pe ultimul drum in cadrul unui ceremonial impresionant, cum Romania contemporana nu a mai cunoscut. Funeraliile, la care asista inca de dimineața zeci de mii de romani, au inceput sambata la Palatul Regal cu ceremonii religioase și militare. Sicriul este urcat pe un…

- Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, i-a adus miercuri un omagiu Regelui Mihai, al carui sicriu cu trup neinsufletit a fost depus in Holul de Onoare al Castelului Peles. Emil Constantinescu a depus o coroana de flori in fata intrarii principale de la Peles, dupa care a intrat in Holul…

- Igor Dodon a decis sa-i raspunda omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu aceeasi moneda. Intrebat cand va vizita Romania, presedintele moldovean a spus ca „la timpul potrivit”, raspuns oferit anterior si de catre liderul de la Cotroceni, atunci cand a fost intrebat daca accepta invitatia lui Igor Dodon…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Gabriela Firea, despre evenimentele organizate de Primaria Capitalei. Edilul a ținut sa precizeze ca toate deciziile sunt luate de Municipalitate și de Primariile de sector, dezmințind astfel zvonurile potrivit carora evenimentele ar fi decise la sediul PSD. „Am aflat cu surprindere ca in mediul on-line…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind ”aceasta este majoritatea”, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. ”Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a susținut, joi, ca pentru a participa la Alba Iulia, „locul de unde a pornit Romania”, de Ziua Naționala nu e nevoie de invitații scrise, edilul reproșand guvernanților ca nu au fost de acord cu organizarea unei parade militare de 1 Decembrie in Orașul…

- Premiera la parada militara de la Arcul de Triumf de 1 decembrie! Pentru prima data fostul președinte Ion Iliescu nu a fost vazut la Ziua Naționala in tribuna oficiala alaturi de ceilalți oficiali romani. Deși nu se știe daca Ion Iliescu urmarește ceremonii din alta zona, aceasta lipsa din tribuna oficiala…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres.ro. Potrivit publicației citate, România a…

- Stelian Tanase a comentat vizita fulger facuta de șeful diplomației americane, Rex Tillerson, la București. Analistul politic crede ca motivul vizitei facuta de oficialul american este contractul privind vanzarea sistemului Patriot catre Romania. "Washington-ul vazindu-ne ingalați și dedați congenital…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat vineri intr-o nota ironica criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis pachetului de legi privind Justitia si a spus, referitor la posibilul referendum pe care seful statului l-ar putea initia pe aceasta tema, ca ii doreste succes. ”Dar foarte bine, ii…

- Persoanele decedate sunt incarcerate, pompierii intervenind pentru scoaterea acestora. Alte doua persoane, aflate in celelalte masini, au fost evaluate de medici, nefiind necesare ingrijiri medicale. Citeste si: Suceava: Cinci tineri au murit dupa ce masina in care…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni seara, dupa ședința coaliției, ca i-a cerut premierului Mihai Tudose prelungirea si in 2018 a termenului prin care este finantat de la bugetul de stat tratamentul pentru victimele de la Colectiv. Fostul ministru al Sanatații din Guvernul Cioloș, Vlad Voiculescu,…

- Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE. Bloomberg atrage atentia asupra problemelor…

- In ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre Pilonul II de pensii. Tacerea guvernantilor nu aduce insa nimic bun. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania in perioada 26-27 septembrie arata ca autoritatile de la Bucuresti au de gand sa revina la sistemul din 2008, anul…

- Comisarul european Gunther Oettinger, la Bucuresti Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va întâlni joi, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose. Înaltul responsabil european va avea,…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti joi, cand se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu ministri ai Guvernului, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene.

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- Și TeFeList sa fii (adica un tip ale carui ginduri sint pregatite de alții in bucatarii secrete, de unde ii sint livrate, ca sa le zbiere la mitinguri sau pe Facebook) și tot ți-ai da seama ca Mihai Tudose nu e premierul PSD, cum ii place sa se alinte, ci premierul lui Klaus Iohannis.