In pat cu fata fermierului Un agent de vanzari ramane in pana cu masina, undeva in mediul rural, si ajunge sa isi petreaca noaptea in casa unui fermier. Aici, singurul loc unde putea dormi era camera fiicei acestuia, care era numai buna de maritat. Dupa ce au ajuns in pat, individul face prima miscare dar fata fermeirului il opreste imediat si ii spune: – Inceteaza sau il chem pe tata! Barbatul mai sta un pic dupa care incearca alta miscare, dar fata il apostrofeaza din nou: – Inceteaza sau il chem pe tata! Dupa alte cateva incercari tanara ii cedeaza. La scurt timp dupa partida, tanara ii sopteste: – Nu am putea sa o mai… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen, liderul Partidului eurosceptic Adunarea Nationala, a declarat ca formatiunea sa a primit cele mai multe voturi la alegerile europarlamentare si ca este o schimbare vitala pentru Franta, informeaza BBC si Le Figaro. „Este un vot pentru Franta si pentru cetateni. Este o veste buna si este…

- Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anuntat ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. „Salut decizia Consiliului Federal din Elvetia de a acorda libera circulatie cetatenilor romani de la 1 iunie 2019. Inceteaza astfel clauza…

- Meciul de baseball Romania SUA, de astazi, contand pentru Trofeul "Jackie Robinsonldquo;, este urmat pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; de actiunea sportiva de amploare "Miscare pentru totildquo;, initiata si organizata de Primaria Constanta.Pe gazon, dar si pe pista de atletism si in alte zone ale arenei,…

- Pana in acest moment, in circuitul muzeal bucureștean s-au inscris peste 50 de muzee și spații expoziționale neconvenționale, alaturi de alte entitați culturale, ce propun evenimente culturale alternative. In țara exista deja inscrise peste 100 de muzee și entitați culturale diverse, cu reprezentare…

- Oficialii Club Concorde au declarat ca au strans peste 250 de milioane de lire sterline pentru reinceperea zborurilor cu Concorde. Paul James, președintele Clubului: "Am fost copleșiți de entuziasmul și feedback-ul pozitiv al persoanelor care doresc sa investeasca in acest proiect, lucru care arata…

- Ministerul Finantelor va prelua, incepand cu 1 iunie 2019, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) si directiile generale regionale ale finantelor publice activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 18 martie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord,...

- "Am depus contestație la Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva deciziei de ieri a BEC", a anunțat alianța USR - Plus. Biroul Electoral Central (BEC) a decis, ieri, respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare. …