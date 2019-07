Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Dej va disputa maine dupa-amiaza primul meci oficial din noul sezon competițional. Partida va conta pentru prima faza a Cupei Romaniei. Maine dupa-amiaza, de la ora 17:30, elevii antrenați de Gica Barbu vor intalni, in deplasare, formația Progresul Șomcuta Mare. Partida din județul…

- Sport Club Municipal Zalau va debuta miercuri dupa-amiaza in noul sezon competitional, echipa pregatita de Alexandru Pop urmand sa evolueze in prima faza a Cupei Romaniei. Lotul zalauanilor nu este inca definitivat, tehnicianul SCM-ului afirmand dupa amicalul cu Dumbrava Galgau ca mai are nevoie de…

- Ziarul Unirea Ioan Budin și anrenorul Ioan Marcu s-au desparțit, neașteptat, de Voința Stremț, inaintea partidei cu Unirea Alba Iulia din Cupa Romaniei! Lovitura pentru Voința Stremț, vicecampioana Ligii a 4-a desparțindu-se de antrenorul Ioan Marcu și directorul sportiv Ioan Budin inaintea partidei…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va intalni Progresul Șomcuta Mare, in prima faza a Cupei Romaniei. Partida este programata pe 31 iulie de la ora 17:30. Federatia Romana de Fotbal (FRF) a stabilit, astazi, programul meciurilor Fazei I a Cupei Romaniei, editia 2019/2020, etapa nationala. In acest tur vor…

- Ziarul Unirea In 31 iulie, in Cupa Romaniei, Voința Stremț – Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș – Industria Galda Patru formații din Alba se vor duela miercuri, 31 iulie, de la ora 17.30, in primul tur al Cupei Romaniei, respectiv Voința Stremț – Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș – Industria Galda.…

- Sambata, 8 iunie, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia se disputa ultimul meci al sezonului (exceptand dubla de baraj pentru promovarea in eșalonul terț), finala Cupei Romaniei, faza județeana, ediția 2019-2020, intre Voința Stremț și CS Universitatea Alba Iulia, combatante aflate in fața unei premiere.…

- Deși se preconiza ca finala Cupei Romaniei, faza județeana, ediția 2019-2020, sa se dispute la Zlatna, in cele din urma partida dintre Voința Stremț și CS Universitatea Alba Iulia va avea loc pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, sambata, 8 iunie, de la ora 18.00, in aceeași zi avand loc și festivitatea…

- CS Universitatea Alba Iulia , liderul Seriei a 2-a din Liga a V-a, s-a calificat, in premiera in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins in semifinala de la Vințu de Jos, pe CIL Blaj, echipa din eșalonul superior, scor 3-1 (2-0). Astfel, in finala competiției “KO”, de la Zlatna, din 8 iunie, se vor…