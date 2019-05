În Parcul Vest s-au copt… bananele ! N. D. Chiar daca aparent ar parea o gluma proasta, faptul ca in Parcul Vest din Ploiesti s-au copt bananele este o informatie adevarata. Anuntul a fost facut recent de insusi directorul parcului – Donald Constantin, dovada acestui lucru facand-o prin publicarea unor fotografii sugestive. Astfel, intr-una dintre imaginile surprinse in sera Parcului Municipal Vest se vede ca un bananier a rodit, manunchiul de peste zece fructe exotice dand semne ca acestea se vor si coace. «Avem si rezultate: banane in sera Parcului Municipal Vest-Ploiesti! Si cand te gandesti ca acum un an si patru luni erau in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

