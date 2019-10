Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli pentru inmormantare in Romania de la 1 ianuarie 2020. Vezi ce se intampla cu sicriele, crucile si coroanele de flori Incepand cu anul 2020 cei de la pompe funebre nu vor mai avea voie sa isi expuna produsele pe strada. Este o decizie luata in Alexandria, dupa ce mai mult oameni s-au plans…

- Firmele de pompe funebre din Alexandria nu mai au voie sa expuna pe strazi sicrie, cruci și coroane funerare, in urma unei decizii a Consiliului Local. Hotararea a fost luata deoarece sicriele provoaca disconfort trecatorilor.Consilierii locali din Alexandria au decis in unanimitate interzicerea ...

- Firmele de pompe funebre risca suspendarea activitatii daca mai expun coroane, sicrie si cruci in afara magazinelor incepand cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit unei hotarari adoptate miercuri de Consiliul Local al municipiului resedinta."Am primit sesizari de la mai multi cetateni in legatura…

- "Am primit sesizari de la mai multi cetateni in legatura cu sicriele, coroanele funerare si crucile expuse pe trotuare, in fata magazinelor de pompe funebre. Pe langa aspectul inestetic, creeaza si un disconfort psihic. Si pot sa spun ca majoritatea sesizarilor au venit din partea unor persoane tinere,…

