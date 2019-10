In Norvegia, cel mai bine vandut vehicul este in continuare Model 3 de la Tesla

Stiri pe aceeasi tema

- Incepe revoluția auto. O mașina electrica, cel mai vandut vehicul intr-o țara europeana Model 3 de la Tesla a ramas cel mai bine vandut vehicul din Norvegia in trimestrul trei din 2019, desi vanzarile au scazut ușor fata de prima jumatate a anului, transmite Reuters. În perioada iulie-septembrie…

- Taxele vamale impuse sau anuntate de SUA si China ar putea taia 0,8% din PIB-ul global in 2020 si ar putea provoca pierderi suplimentare in urmatorii ani, a avertizat joi Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a apreciat ca tensiunile…

- Romanii au cumparat 3.541 de autoturisme ecologice in primele sapte luni ale anului, cu 60% mai multe decat in urma cu un an, in aceeasi perioada, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Conform analizei reprezentantilor…

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina, transmite Reuters. Potrivit acestuia,…

- Investitiile majore in vehiculele electrice si hibride au afectat profitul trimestrial al Bayerische Motoren Werke AG (BMW), in pofida majorarii vanzarilor, a anuntat joi producatorul german de masini de lux, transmit AP, Reuters si DPA. Profitul inainte de taxe s-a situat la 2,05 miliarde…

- Procurorii germani l-au acuzat pe fostul sef al Audi, Rupert Stadler, de frauda in legatura cu vanzarea masinilor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel - adaugand un nou capitol la scandalul emisiilor (Dieselgate) - in care este implicata firma mama…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei. Doi cetateni…

- Volkswagen si Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a imparti tehnologiile pentru masinile autonome si electrice. In firmația vine la o zi dupa ce alți doi giganți auto – BMW și Daimler, au anunțat o colaborare asemanatoare. Surse care au dorit să-şi păstreze…