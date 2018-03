Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea face ravagii in Nordul țarii. Intr-un video postat pe o rețea de socializare se vede ca stratul de zapada la Ocnița a ajuns la 15 centimetri, iar ninsoarea continua.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Cota 2000 Transfagarașan este de 229 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri și gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine, potrivit directorului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. In continuare toate traseele montane din judetul Arges…

- Salvamontistii avertizeaza ca iarna se intoarce in forta in munti, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si jumatate de metru. Intrucat exista riscul producerii unor avalanse, turistii sunt sfatuiti sa se informeze.

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Toate traseele montane din judetul Arges raman inchise. "In acest moment, stratul de zapada (...) ajunge la 229 de centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri si de gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine. (...) Pe versanti sunt zone intinse…

- La altitudini de peste 1.800 de metri, in timpul zilei, sub actiunea insolatiei si a temperaturilor relativ ridicate, stratul de zapada va continua sa se taseze si sa se umezeasca in partea superioara. „Pe pante suficient de inclinate, stratul umezit de la suprafata poate aluneca in timpul…

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- A venit zapada la timp, terenul era dezghetat si s-a asezat uniform pe terenurile agricole. Pe langa asigurarea umiditatii din aceasta primavara, zapada este salvatoare in perioada acestor zile geroase’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agricultura a Judetului (DAJ) Vaslui. Astfel, gradul…

- Un sat din Bistrita-Nasaud este izolat, din cauza zapezii viscolite. Este vorba despre satul Ciosa, situat aproape de Pasul Tihuta, care face legatura dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava. Probleme sunt si pe DC 5C, care leaga localitatile Piatra Fantanele de Dornisoara.

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Conform harții Institutului Național de Meteorologie, stratul de zapada din Romania avea, pe 26 februarie, in medie, 10 centimetri. Rareori depașește 25 de centimetri. In aceste condiții, au fost inchise drumurile și au fost anulate trenuri. Normativul intervenției pe drumurile publice iarna spune ca…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care planuiesc sa mearga in Bulgaria la inceputul acestei saptamani. Bulgaria este sub cod roșu și portocaliu de ninsori, luni și marți. Meteorologii din Bulgaria eu emis cod roșu pentru caderi de precipitații sub forma…

- Toate partiile din statiunile montane ale judetului Hunedoara ofera conditii excelente pentru schi, stratul de zapada pe domeniile schiabile din Straja, Parang si Rausor fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri, tot aici urmand sa aiba loc mai multe competitii pentru amatori. "In cursul acestei saptamani…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- Iarna a revenit deja și pe restul teritoriului Republicii Moldova. Dupa o noapte in care a stratul de zapada a devenit unul destul de consistent, ne așteapta o zi in care temperaturile pozitiva vor transforma ninsoarea in lapovița și ploaie.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. Meteorologii au extins avertizarea cod galben de ninsori abundente valabila pentru Buzau și alte județe…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei.

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- 21 de localitați, dintre care patru orașe au adoptat Declarația de condamnare a acțiunilor care vin sa submineze independența, suveranitatea și integritatea teritoriala a țarii. Despre aceasta anunța consilierul șefului statului, Ion Ceban pe o rețea de socializare. “Sintem siguri ca cetațenii Republicii…

- Capitala Rusiei se confrunta cu cel mai mare strat de zapada din istorie dupa ninsoarea abundenta din ultimele zile. Stratul de zapada a ajuns sa masoare 62 de centimetri, depașind recordul anterior din 1957, scrie BBC News. Moscova se confrunta cu cel mai mare strat de zapada inregistrat vreodata de…

- Astazi, in nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar vantul va sufla slab din sud-vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Stratul de zapada masoara aproape 180 de centimetri la Balea lac, in Muntii Fagaras, iar la Varful Omu, in Bucegi, are 138 de centimetri. Dupa cresterile de temperatura din ultimele zile, meteorologii anunta ca sunt posibile avalanse la peste 1.800 de metri.

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Situația cea mai grea este in Tulcea, unde rafalele de peste 70 de kilometri pe ora au produs avarii la instalațiile de distribuție a energiei. Zeci de localitați din Delta au ramas fara curent electric. Sunt afectați mii de consumatori.

- Daca doriți sa va petreceți zilele libere de la sfarșitul saptamanii la poalele munților, zona Brașovului poate fi cea mai buna alegere pentru a va bucura cu adevarat de aerul curat și pentru a va relaxa și distra pe cinste. Pe partia Clabucet din Predeal se vor desfasura diverse jocuri sportive și…

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Zapada neasteptata a provocat deconectari electrice in peste 260 de localitati din tara. In mai multe sate s-a produs numeroase rupturi de conductoare in liniile electrice aeriene si defectiuni in instalatii, soldate cu intreruperea avariata a energiei electrice catre

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material antiderapant și utilaje cu lama, respectiv DN…

- Partia mica de schi din statiunea Sugas Bai, aflata la aproape zece kilometri de municipiul Sfantu Gheorghe, a fost redeschisa publicului, stratul de zapada masurand in prezent peste 30 de centimetri, potrivit administratorilor acesteia. "Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune…

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Oamenii legii au efectuat mai multe perchezitii in raioanele Glodeni si Falesti, in urma carora au fost retinute sase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 si, respectiv, 30 de ani. Acestia, produceau, preparau, pastrau si comercializau droguri in zona de nord a Republicii Moldova.

- In Muntii Bucegi si in versantul nordic al Muntilor Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, exista un risc mare de producere a avalanselor, este avertismentul meteorologilor. De asemenea, acelasi fenomen este posibil sa se produca si in zona turistica Balea Lac, acolo unde astazi stratul de zapada…

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oamenii din 256 de localitați din nordul Republicii Moldova, deserviți anterior de RED Nord-Vest, vor plati mai puțin pentru energie electrica de la 1 ianuarie 2018. Pentru aceștia vor fi aplicate tarifele de la RED Nord, in urma comasarii cu aceasta societate, aprobata anterior de Guvern. Astfel, de…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…

- Telegondola a fost oprita, joi dimineata, in Masivul Postavaru, din cauza vantului care sufla in rafale, in schimb functioneaza telecabina Kanzel si Capra Neagra, telescaunul Ruia si Lupului si teleschiul Bradul si Stadion, a informat Primaria Brasov. Conform municipalitatii, se schiaza…

- Viscolul si ninsorile abundente au afectat, joi, mai multe regiuni din Japonia, meteorologii avertizand asupra riscului crescut de avalanse dar si de ambuteiaje ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza DPA. Un sistem de presiune atmosferica scazuta a determinat acumularea unui strat de zapada…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma viscolului si a rafalelor puternice de vant care au perturbat traficul in nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri in zonele…

- Mai multe persoane au fost ranite în urma viscolului si a rafalelor puternice de vânt care au perturbat traficul în nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri…

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada.

- Meteorologii au transmis o informare privind intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte, incepand de vineri noapte, dar si lapovita si ninsoare care vor favoriza formarea poleiului, in unele zone.Potrivit meteorologilor, de vineri noapte, de la ora 02.00 si pana duminica la ora…