Stiri pe aceeasi tema

- La Gradinița "Iulia Hasdeu" din Campina se deruleaza un proiect frumos și foarte interesant, izvorat intr-o idee generoasa - "Meseria de parinte se invața in fiecare zi". Joi, 18 aprilie, s-a derulat o noua etapa din cadrul acestui proiect, eveniment la care au fost prezenți și mai mulți inspectori…

- Licitația pentru proiectarea și execuția lucrarilor de restaurare și conservare la cel mai cunoscut obiectiv turistic din Campina, Castelul "Iulia Hasdeu", edificiu inscris in Lista Naționala a Monumentelor Istorice, s-a finalizat la 11 apprilie 2019, fiind caștigata de o asociere de firme: Inspeti…

- In holul principal la Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Campina s-a desfașurat, zilele trecute, festivitatea de acordare a diplomelor pentru bursierii Tenaris Silcotub. Va reamintim ca societatea Tenaris ii premiaza pe cei mai buni liceeni incepand din anul școlar 2012-2013, dupa ce Grupul…

- Doua eleve de la Liceul Energetic din Campina s-au batut cu salbaticie pe holurile instituției de invațamant. Cele doua au fost aproape sa-și smulga parul de pe cap. Scena a fost filmata de alți colegi, informeaza republikanews.ro. Unii le incurajau sa se bata și mai tare. Un alt elev a intervenit insa…

- Peste 1.200 de animale (caini și pisici) din Campina și localitațile invecinate au fost sterilizate pana acum prin intermediul Asociației "Arca lui Norocel". Este vorba despre animale cu sau fara stapan, iar fondurile necesare campaniilor de sterilizare au fost asigurate, in cea mai mare parte, de fundații…

- La Muzeul Memorial "B.P. Hasdeu" din Campina a avut loc sambata un eveniment dedicat implinirii a 181 de ani de la nașterea marelui savant Bogdan Petriceicu Hasdeu. In fiecare an, la sfarșit de februarie, la castelul construit de Hasdeu in memoria genialei sale fiice, Iulia, vin oameni de cultura, oameni…

- In zilele de 22 și 23 februarie, la București, in sala "Lia Manoliu" are loc finala Campionatului Național de Atletism in Sala pentru Juniori I. In prima zi a intrecerilor, mai mulți sportivi de la CSS "Constantin Istrati" Campina (profesor coordonator - Mihaela Marin) s-au aliniat la start, doi dintre…

- N. D. Daca s-ar pune in balanta numarul documentelor emise de catre autoritatile locale prahovene anul trecut ar reiesi faptul ca s-a lucrat zi lumina! Insa nu se poate spune ca toate hotararile votate de alesii locali au respectat si litera legii, avand in vedere faptul ca o parte dintre acestea, in…