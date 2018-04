Stiri pe aceeasi tema

- Primaria capitalei informeaza ca in noaptea Invierii transportul public va activa conform unui program special. Astfel, activitatea troleibuzelor si autobuzelor va fi prelungita pana la ora 24.00.

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat, miercuri, ca in Noaptea de Inviere, pe langa liniile de noapte, va circula si tramvaiul 41, pe tot parcursul noptii. "In perioada sarbatorilor de Paste, transportul public de suprafata gestionat de Regia Autonoma de Transport Bucuresti…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) a precizat, prin intermediul unui comunicat, care va fi Programul RATB de Paște, in 2018, evident fiind unul special. In perioada sarbatorilor de Paste, transportul public de suprafata gestionat de Regia Autonoma de Transport Bucuresti va functiona astfel:…

- Locuitorii Capitalei care voiau sa stie daca vor circula metrourile in noaptea de Inviere afla, miercuri, faptul ca garniturile vor rula pe intreg parcursul noptii de 7 spre 8 aprilie. Cu mentiunea ca nu le va fi permis pasagerilor sa intre in statiile de metrou si cu atat mai putin sa urce in garnituri…

- 11 rute de microbuz si o ruta municipala de autobuz si-au schimbat partial itinerarul. Modificarile operate au intrat in vigoare odata cu aprobarea Programului de transport rutier al municipiului Chisinau pentru anul 2018, anunta un comunicat al Primariei municipiului Chisinau.

- Primarul Parisului vrea sa introduca transportul public gratuit pentru a reduce poluarea din capitala Franței. Totuși, el se confrunta cu opoziția șefului autoritații regionale pentru transport, care susține ca o astfel de idee ii va prejudicia pe contribuabili. Anne Hidalgo, edilul Parisului, a anunțat…

- Circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, pe tronsonul cuprins intre strazile Eugen Coca si Vissarion Belinski, va fi suspendata astazi pana la ora 16:00.In zona vor avea loc lucrari de curatare si taiere a copacilor.

- Atentie, soferi si pietoni! Primaria Capitalei anunta ca sambata, 24 februarie, intre orele 07:00 si 16:00, va fi inchisa circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski.