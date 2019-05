În noaptea de duminică spre luni, BRD va întrerupe sistemul informatic de carduri. Banca recomandă clienților să își asigure o rezervă de numerar In noaptea de duminica spre luni, BRD va intrerupe sistemul informatic de carduri intre orele 00:00 și 06:00, interval in care deținatorii de carduri BRD nu vor putea realiza operațiuni cu acestea in Romania sau in strainatate, iar rețeaua de ATM-uri și POS-uri a bancii nu va fi disponibila. "Recomandarea noastra pentru clienții care vor fi in situația de a face diverse plați in respectivul interval orar este sa iși asigure o rezerva de numerar. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente pe care aceasta operațiune le-ar putea cauza clienților noștri deținatori de carduri și le mulțumim pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

