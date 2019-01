Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Rusia cu scorul de 28-22 (16-15), vineri, la Paris, in semifinalele Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta, si va juca pentru medaliile de...

- Liderul PES activists Suceava, Gabriel Costache, a participat la Congresul Socialistilor Europeni de la Lisabona, in perioada 6-8 decembrie, impreuna cu o delegație de 10 activiști PES din Romania condusa de Victor Negrescu. Alaturi de cei peste 1000 de participanți – prim-miniștri, oficiali ai partidului,…

- Astfel, miercuri, 5 decembrie, consumul maxim orar de electricitate a ajuns la 9.525 MW, intre orele 17:00 si 18:00. Cu o zi inainte, pe 4 decembrie, consumul maxim a fost de 9.483 MW, iar luni, 3 decembrie, a ajuns la 9.508 MW, in acelasi interval orar. Aceste valori se apropie de cele istorice.…

- Guvernul s-a autosesizat in legatura cu accidentul produs noaptea trecuta, in apopiere de Marasesti, Romania. In acest context, prim-ministrul Pavel Filip a venit cu unele declartii:"Am fost informat despre regretabilul accident care s-a produs noaptea trecuta, in apropiere

- Razie in caminele din Hașdeu. La data de 14 noiembrie, in intervalul orar 06:30-08:30, polițiștii din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar, impreuna cu polițiștii Serviciului pentru Imigrari Cluj, au desfașurat o acțiune in Complexul Studențesc Hașdeu In cadrul acțiunii au fost legitimați circa…

- Cutremurul s-a produs la ora 1.45, la o adancime de 117 kilometri. Potrivit INFP, acest cutremur a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter. Lista ACTUALIZATA a cladirilor cu risc seismic din Bucuresti. Verifica daca locuiesti intr-un bloc sigur in caz de cutremur major Un cutremur…

- Cutremurul cu magnitudinea de 5,8, care a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, a fost urmat de doua replici, potrivit INFP. Cutremurul a fost urmat de doua replici: una de 3,1 și una de 3,3. A doua replica s-a produs la ora 5.48 (ora de iarna), la adancimea de 150 de kilometri.…

- Un cutremur de 5.8 grade a avut loc in județul Vrancea, sambata la ora 03:38 , potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (23 km), Nehoiu (28 km), Intorsura Buzaului (33 km), Targu Secuiesc (37 km)…