În nici 24 de ore, malul Canalului Dunăre Marea-Neagră s-a prăbuşit cu totul Pericol la Cumpana, in apropiere de Constanta, unde malul Canalului Dunare-Marea Neagra s-a surpat. In acest moment, alunecarea de teren e la cativa metri de casele oamenilor. Problemele in comuna Cumpana au inceput in urma cu noua luni, spun localnicii. „Canalul nu e facut cum trebuie si s-a rupt. S-a tras canalizarea asta aici, poate sa fie si de la ea apa care a fugit si, in afara de asta, au mai taiat si pomii”, spune o persoana. Oamenii spun ca le este teama sa mai stea in zona afectata. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

