Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Kentucky, SUA, care a fost suspendat de la școala pentru ca a refuzat sa se vaccineze din motive religioase impotriva varicelei, a facut celebra boala a copilariei. Anunțul a fost facut chiar de avocatul sau, scrie NBC News , citat de digi24.ro.

- ''Poate fi limitat dreptul parintilor la educare (a copiilor) in cazul refuzului vaccinarii obligatorii fara un motiv valabil'', se arata in decizia Tribunalului Constitutional, care stabileste ca ''in caz extrem, separarea minorului de familie poate fi constitutionala''.Totusi, acelasi…

- Tribunalul Constitutional al Ungariei a decis ca minorii pot fi separati temporar de parintii lor daca acestia din urma nu permit fara un motiv justificat vaccinarea obligatorie a copiilor, relateaza portalul index, citat vineri de agentia EFE, potrivit agerpres.ro.''Poate fi limitat dreptul…

- Programul guvernamental care da posibilitatea parintilor sa depuna anual 1.200 lei, urmand sa primeasca, la majoratul copilului o prima de depunere de 600 lei si dobanda de 3% pentru intreaga suma depusa, nu este deloc atragator pentru romani. Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de…

- Senatorii ALDE Ion Popa și Ioan Simionca au depus un proiect la Senat care modifica Legea Codului silvic, prin abrogarea condiției ca schimbul de terenuri sa fie facut doar in același județ, daca fondul forestier este mai mic de 30% din suprafața județului. Inițiativa legislativa propune abrogarea articolului…

- Senatorii ALDE Ion Popa și Ioan Simionca au depus un proiect la Senat care modifica Legea Codului silvic, prin abrogarea condiției ca schimbul de terenuri sa fie facut doar în același județ, daca fondul forestier este mai mic de 30% din suprafața județului.Inițiativa legislativa propune…

- Platforma civica de drepturi și libertați IMPREUNA a trimis o notificare, in numele a 300.000 de parinți din Romania, prin care a somat Ministerul Educației și Institutul de Științe ale Educației sa țina cont ca ei refuza in mod expres includerea ideologiei de gen in educație. Somația reprezinta o ...

- Curtea Suprema ar putea lua azi o decizie in procesul Laurei Codruta Kovesi cu Inspectia Judiciara. Inspectorii au cerut ca fosta sefa DNA sa fie sanctionata disciplinar pentru ca a trimis un judecator sa controleze activitatea a doua structuri teritoriale ale parchetului anticoruptie.